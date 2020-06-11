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11 июня • обновлено в 16:29
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Выходные на День Конституции 2020: сколько будем отдыхать и когда

1.6т
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Украина в конце июня будет отмечать один из главных государственных праздников – День Конституции. Дата не меняется, традиционно он выпадает на 24 июня.

Так, в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Конституцию. С того момента 28-й день первого летнего месяца стал официальным праздничным и выходным днем в Украине.

День Конституции 2020

День Конституции 2020

Иллюстрация

День Конституции Украины – единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

Сколько выходных будет на День Конституции

В 2020 году 28 июня выпадает на воскресенье. Выходным будет являться следующий за праздником день – 29 число. Таким образом, в конце месяца украинцы получат три полноценных выходных – 27, 28 и 29 июня. Отрабатывать их в будущем не придется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый месяц лета в 2020 году в Украине будет всего 10 официальных выходных и 20 рабочих дней.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
День Конституции Украины
Место
Украина
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