Введение вo храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 4 декабря

4 декабря православные христиане восточного обряда отмечают большой праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Другие названия – Введение в Храм Пресвятой Девы Марии, Третья Пречистая. OBOZREVATEL расскажет об истории, традициях праздника и о том, что нельзя делать в этот день.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы: история

Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы основан на преданиях о том, что родители Пресвятой Девы Марии святой Иоаким и святая Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, в возрасте трех лет привели дочь в Иерусалимский храм.

"Правмир"

Дело в том, что родители Марии долго не могли иметь детей, поэтому обещали Богу, что когда чудо случится, – они отдадут ребенка ему во службу. В трехлетнем возрасте Марии родители сдержали обещание и привели ее в храм в Иерусалим.

Идти пришлось три дня. Мария сама поднялась в храм по пятнадцати ступенькам, а потом первосвященник отвел девочку в Святая Святых, куда обычные люди не допускались. Мария осталась в храме помогать, а ее родители вернулись домой.

"Православная Жизнь"

Во многих писаниях говорится о том, что Пресвятая Дева Мария с самого детства служила Самому Богу, а охранял ее Архангел Гавриил.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы: традиции

В день Введения во Храм Пресвятой Богородицы все православные верующие стараются попасть утром в храм.

"Правмир"

Также в этом праздник в народе, несмотря на пост, традиционно устраивали роскошные ярмарки, а также начинали катания на санках. В этот день также разрешалось выпить немного церковного вина, съесть немного рыбы и подсолнечного масла.

Рыбаки в этот день спешили сделать последнюю рыбалку, так как считалось, что когда лед окрепнет, рыба будет уже невкусной.

IGotoWorld.com

Что нельзя делать в Введение во Храм Пресвятой Богородицы

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя сильно веселиться – церковь не приветствует этого.

Также под запретом тяжелая работа – нельзя убирать, стирать, шить.

Кроме того, в этот праздник нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.

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Также в этот день категорически запрещается вступать в брак – этого нельзя делать на протяжении всего Рождественского поста, но в день Введения во храм Пресвятой Богородицы – особенно. Крещение детей в этот день разрешено.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про День Григория Чудотворца. В народе этот праздник именуют Григорий Зимоуказатель – по этому дню судят о том, какой будет зима.

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