Всемирный день сердца: 10 удивительных фактов о главном органе человека

Во вторник, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца. Праздник был основан в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Акцию поддержали и другие организации, в частности ВОЗ и ЮНЕСКО.

Девиз праздника: "Сердце для жизни". Его цель – повысить осознание опасности сердечно-сосудистых заболеваний, инициировать всеобъемлющие меры профилактики в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта. К празднику OBOZREVATEL публикует 10 удивительных фактов о сердце.

10 фактов о сердце

В течение пяти минут сердце прокачивает пять литров крови. За час оно делает в среднем 4 тысячи 200 ударов и перекачивает 300 литров крови.

В сердце постоянно находится около 5% от всей крови человеческого тела.

Сердце женщины весит около 250-300 граммов, а мужчины – 300-350 граммов.

Каждый день сердце генерирует энергии достаточно, чтобы привести в движение грузовик и переместить его на 25 километров. За всю жизнь это эквивалентно перемещению такого грузовика на дистанцию, равную расстоянию до Луны и обратно.

Обычный кухонный водопроводный кран должен быть непрерывно включен более 40 лет, чтобы пропустить столько воды, сколько крови прокачивает сердце человека со средней продолжительностью жизни через себя.

Сердечные заболевания на протяжении всей истории человечества унесли больше людских жизней, чем все войны на Земле вместе взятые.

По данным исследования Гарвардской медицинской школы, одним из самых негативных факторов для работы сердца является плохая экология.

За одно сокращение сердце выбрасывает в среднем 60 миллилитров крови. Это 420 миллилитров в минуту, более 25 литров в час, 600 литров в сутки, более 200 тысяч литров в год.

По статистике, наибольшее количество инфарктов происходит по понедельникам, между 7 и 10 часами утра.

Существуют моменты передышки между сокращениями сердца. За время жизни оно "отдыхает" около 20 лет.

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