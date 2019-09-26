Воздвижение Креста Господня: почему на праздник запрещено ходить в лес

В пятницу, 27 сентября, православные христиане будут отмечать один из двунадесятых праздников – Воздвижение Честного Креста Господня (Крестовоздвижение). В народной традиции этот день является олицетворением вечной борьбы добра и зла.

Накануне праздника OBOZREVATEL подготовил материал об истории, традициях и народных верованиях этого дня.

На праздник Честного Креста нельзя ходить в лес

Воздвижения Честного Креста Господня: история праздника

Воздвижения, Крестовоздвижение, Честного Креста, Воздвижения Креста Господня – праздник 27 сентября имеет множество названий.

В основе же этого дня лежат два исторических события – нахождение в 4-м веке Креста, на котором распяли Иисуса, и его возвращение в Иерусалим в 7-м веке.

Крест, на котором принимал муки Христос, стал символом победы жизни над смертью и всеобъемлющей любви. А сам праздник Честного Креста – это день, когда христиане прославляют добровольную жертву Господу ради спасения всего человечества.

Народные традиции и верования на Воздвижение

Традиционно на праздник 27 сентября придерживаются строгого поста. Таким образом христиане выражают уважение Иисуса за его страдания и смерть на Христе. В народе даже существует пословица: "Кто на Воздвижение постится, тому Господь семь Грехов простит".

Наши предки верили, что в этот день не следует ходить в лес, ведь именно на Честного Креста закрывается земля. Это значит, что змеи, ужи и другие пресмыкающиеся прячутся в землю, где пробудут до Благовещения. Кроме того, на праздник в спячку залегают медведи.

Последние перелетные птицы отправляются на зимовку именно 27 сентября. Увидев в этот день птиц, которые летят на юг, надо загадать заветное желание – оно непременно сбудется.

Приметы на Воздвижение

По народному поверью, на Честного Креста осень к зиме приближается. После праздника следует ожидать, что утром будет становится все холоднее. Именно поэтому в селах до 27 сентября пытались собрать с полей овощи, чтобы утренние заморозки не повредили урожай.

Наблюдая за погодой в этот день можно понять: стоит еще надеяться на осеннее тепло, либо же следует ждать холодов в ближайшее время.

Если журавли на праздник летят высоко и медленно – остаток осени будет теплым.

Если вечером 27 сентября вокруг луны видно красный ореол – погода в ближайшее время будет ясной и сухой.

Гуси высоко летят – весной будет большое наводнение.

Если на Воздвижение дует холодный ветер – лето будет теплым.

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