Воздвижение Креста Господня: лучшие поздравления и открытки с великим праздником

27 сентября православные в Украине и мире отмечают великий праздник – Воздвижение Честного Креста Господня.
В этот день принято не только ходить в церковь и молиться, но и проводить время с близкими людьми. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с красивыми поздравлениями и открытками с великим праздником.
Воздвижение Креста Господня 2019 – поздравления в стихах
С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет божья благодать
Всегда — и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!
И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!
***
Поздравляю с воздвижением Креста,
Желаю много счастья и здоровья,
Душа пусть, как роса, будет чиста,
Пусть сердце наполняется любовью!
Пускай Господь пошлет благословение,
Тебя от всех печалей пусть хранит!
Пускай тебе сопутствует везение,
А в жизни только мир всегда царит!
***
С Воздвижением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Благодать пусть в дом приходит,
Доброты, тепла желаю.
Ангел пусть от бед укроет,
Небо от невзгод хранит.
Сердце свету дверь откроет,
Душу лишь любовь пьянит!
Воздвижение Креста Господня – поздравления в прозе
Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.
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В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего хочу всем сердцем пожелать жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в твой дом стучатся только хорошие люди, только радостные вести, только счастливые дни.
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Пусть в этот важный христианский праздник все наши молитвы будут услышаны, в семьях царит мир и благодать, злые и косые взгляды обходят стороной. Желаю здравия, добрых помыслов и Божьего милосердия.
Воздвижение Честного Креста Господня – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, также в этот день празднуют День туризма в Украине, а также еще несколько знаменитостей.
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