Воздвижение Креста Господня: лучшие поздравления и открытки с великим праздником

27 сентября православные в Украине и мире отмечают великий праздник – Воздвижение Честного Креста Господня.

В этот день принято не только ходить в церковь и молиться, но и проводить время с близкими людьми. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с красивыми поздравлениями и открытками с великим праздником.

Воздвижение Креста Господня 2019 – поздравления в стихах

С Воздвиженьем Креста Господня!

Пусть будет божья благодать

Всегда — и завтра, и сегодня

Тебя везде сопровождать!

И пусть Господь оберегает

Судьбу от горестей и бед,

И ярче солнца засияет

Любви, надежды, веры свет!

***

Поздравляю с воздвижением Креста,

Желаю много счастья и здоровья,

Душа пусть, как роса, будет чиста,

Пусть сердце наполняется любовью!

Пускай Господь пошлет благословение,

Тебя от всех печалей пусть хранит!

Пускай тебе сопутствует везение,

А в жизни только мир всегда царит!

***

С Воздвижением Господним

Вас сегодня поздравляю!

Благодать пусть в дом приходит,

Доброты, тепла желаю.

Ангел пусть от бед укроет,

Небо от невзгод хранит.

Сердце свету дверь откроет,

Душу лишь любовь пьянит!

Воздвижение Креста Господня – поздравления в прозе

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.

***

В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего хочу всем сердцем пожелать жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в твой дом стучатся только хорошие люди, только радостные вести, только счастливые дни.

***

Пусть в этот важный христианский праздник все наши молитвы будут услышаны, в семьях царит мир и благодать, злые и косые взгляды обходят стороной. Желаю здравия, добрых помыслов и Божьего милосердия.

Воздвижение Честного Креста Господня – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, также в этот день празднуют День туризма в Украине, а также еще несколько знаменитостей.

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