Усекновение главы Иоанна Предтечи: что обязательно нужно сделать на Головосек

В пятницу, 11 сентября, православные отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи – праздник, посвященный мученической смерти Иоанна Крестителя.

OBOZREVATEL предлагает узнать, что нужно сделать верующим в этот день.

Что нужно сделать на Головосек

Соблюдать строгий пост – в память о великом постнике Иоанне. Нельзя есть не только мясные и молочные продукты, но и рыбу.

Отказаться от работы по дому и в огороде.

Угостить нищих и странников.

Вместо круглого, в этот день подают к столу долгий пирог.

Хлеб в праздник ломают – не режут. Также не рубят капусту и не подают к столу круглые, напоминающие голову, предметы и продукты.

Иоанну Крестителю принято молиться об избавлении от головной боли и за детей.

В Усекновение принято собирать корни целебных трав, которыми лечат головные боли, бессонницу и психические расстройства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что категорически нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Крестителя (Головосек).

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