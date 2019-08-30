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Церковный календарь: религиозные праздники в сентябре 2019-го

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В сентябре 2019 года православные верующие будут отмечать немало важных церковных праздников.

OBOZREVATEL собрал информацию о том, чью память будет чтить церковь в этот месяц, а также о традициях, которых придерживаются в народе в такие праздничные дни.

1 сентября — День Андрея Стратилата-Тепляка

Церковный календарь: религиозные праздники в сентябре 2019-го

Мученик Андрей Стратилат

Фото: azbyka.ru

1 сентября православная церковь вспоминает Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников, а в народе отмечают Феклу-свекольницу, другое название праздника — Андрей Тепляк, время сбора рубинового овоща. И Фекла, и Андрей приняли мученическую смерть от гонителей христиан, поэтому их почитают в этот день.

4 сентября славят: мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих. В это день принято читать молитвы о защите от нечистой силы.

Церковный календарь: религиозные праздники в сентябре 2019-го

Фото: krest-ua.com

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11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна

Церковный календарь: религиозные праздники в сентябре 2019-го

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Фото: politeka.net

Великий церковный праздник, Усекновение главы Иоанна Предтечи, будут отмечать православные верующие 11 сентября 2019 года. Святой принял страдальческую смерть по приказу тетрарха Галилеи Ирода (ему отрубили голову).

В этот день стоит молиться, причащаться, раздавать милостыню, совершать благие поступки, проявлять любовь и получать ее взамен. Также, в праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя нужно абсолютно всем соблюдать строгий пост, запрещено есть даже масло.

21 сентября — праздник Рождества Пресвятой Богородицы

Церковный календарь: религиозные праздники в сентябре 2019-го

Фото: sakhalife.ru

Вторую Пречистую или Рождество пресвятой Богородицы будут отмечать верующие православной церкви 21 сентября 2019 года. Это один из самых главных церковных праздников в Православии. В этот день нужно почитать память Девы Марии, Матери Божия.

Рождество Пресвятой Богородицы считается женским праздником, поскольку многие представительницы прекрасного пола именно в этот день взывают к Богородице за помощью. Особенно сильны молитвы женщин, которые желают иметь детей. Чтобы Господь дал женщине дитя, она должна пойти в церковь и заказать там службу. Придя домой необходимо приготовить вкусный обед (поста в этот день нет) и пригласить на него бедных и нуждающихся, "чтобы Богородица помолилась за их детей".

В старину, существовала традиция, если женщина умоется водой до восхода Солнца на Рождество Пресвятой Богородицы, то ее красота и здоровье сохранятся на многие годы. Также, 21 сентября обливали на пороге детей, чтобы они были здоровыми.

22 сентября церковь чествует Иокима и Анну, праотцов Иисуса, родителей Марии. В народе на Иокима и Анну принято молить о даровании младенца бесплодным.

Церковный календарь: религиозные праздники в сентябре 2019-го

Праведные Иоаким и Анна

Фото: azbyka.ru

27 сентября — Воздвижение Креста Господня

Церковный календарь: религиозные праздники в сентябре 2019-го

Фото: inforesist.org

Еще один великий церковный праздник будут отмечать православные верующие 27 сентября 2019 года — Воздвижение Креста Господня. Этот день рекомендуется провести в молитвах.

Также в праздник Воздвижение Креста Господня принято придерживаться строгого поста (запрещается употреблять в пищу мясные, молочные и рыбные продукты). В старину, существовали пословицы: "Кто на Воздвижение постится — тому семь грехов простится" или "Кто на Воздвижение не постится, на того семь грехов воздвигнется".

29 сентября воздают памятные молитвы великомученице Евфимии Всехвальной, народ празднует окончание заготовок.

Церковный календарь: религиозные праздники в сентябре 2019-го

Великомученица Евфимия Всехвальная

Фото: azbyka.ru

30 сентября наступает день мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Имена мучениц говорят сами за себя — в этот день принято молиться о второй половинке, избавляться от горестей.

Страшна история Веры, Надежды и Любови — их в юном возрасте замучили насмерть подданные императора Адриана, а мать была вынуждена наблюдать за этим. Бог даровал им вечную жизнь и освобождение от душевных мук.

Церковный календарь: религиозные праздники в сентябре 2019-го

Мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София

Фото: ippo.ru

Ранее OBOZREVATEL опубликовал гороскоп на сентябрь 2019 года по картам Таро.

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Праздники
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праздник религия
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