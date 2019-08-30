Церковный календарь: религиозные праздники в сентябре 2019-го

В сентябре 2019 года православные верующие будут отмечать немало важных церковных праздников.

OBOZREVATEL собрал информацию о том, чью память будет чтить церковь в этот месяц, а также о традициях, которых придерживаются в народе в такие праздничные дни.

1 сентября — День Андрея Стратилата-Тепляка

Мученик Андрей Стратилат Фото: azbyka.ru

1 сентября православная церковь вспоминает Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников, а в народе отмечают Феклу-свекольницу, другое название праздника — Андрей Тепляк, время сбора рубинового овоща. И Фекла, и Андрей приняли мученическую смерть от гонителей христиан, поэтому их почитают в этот день.

4 сентября славят: мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих. В это день принято читать молитвы о защите от нечистой силы.

Фото: krest-ua.com

11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна

Усекновение главы Иоанна Предтечи Фото: politeka.net

Великий церковный праздник, Усекновение главы Иоанна Предтечи, будут отмечать православные верующие 11 сентября 2019 года. Святой принял страдальческую смерть по приказу тетрарха Галилеи Ирода (ему отрубили голову).

В этот день стоит молиться, причащаться, раздавать милостыню, совершать благие поступки, проявлять любовь и получать ее взамен. Также, в праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя нужно абсолютно всем соблюдать строгий пост, запрещено есть даже масло.

21 сентября — праздник Рождества Пресвятой Богородицы

Фото: sakhalife.ru

Вторую Пречистую или Рождество пресвятой Богородицы будут отмечать верующие православной церкви 21 сентября 2019 года. Это один из самых главных церковных праздников в Православии. В этот день нужно почитать память Девы Марии, Матери Божия.

Рождество Пресвятой Богородицы считается женским праздником, поскольку многие представительницы прекрасного пола именно в этот день взывают к Богородице за помощью. Особенно сильны молитвы женщин, которые желают иметь детей. Чтобы Господь дал женщине дитя, она должна пойти в церковь и заказать там службу. Придя домой необходимо приготовить вкусный обед (поста в этот день нет) и пригласить на него бедных и нуждающихся, "чтобы Богородица помолилась за их детей".

В старину, существовала традиция, если женщина умоется водой до восхода Солнца на Рождество Пресвятой Богородицы, то ее красота и здоровье сохранятся на многие годы. Также, 21 сентября обливали на пороге детей, чтобы они были здоровыми.

22 сентября церковь чествует Иокима и Анну, праотцов Иисуса, родителей Марии. В народе на Иокима и Анну принято молить о даровании младенца бесплодным.

Праведные Иоаким и Анна Фото: azbyka.ru

27 сентября — Воздвижение Креста Господня

Фото: inforesist.org

Еще один великий церковный праздник будут отмечать православные верующие 27 сентября 2019 года — Воздвижение Креста Господня. Этот день рекомендуется провести в молитвах.

Также в праздник Воздвижение Креста Господня принято придерживаться строгого поста (запрещается употреблять в пищу мясные, молочные и рыбные продукты). В старину, существовали пословицы: "Кто на Воздвижение постится — тому семь грехов простится" или "Кто на Воздвижение не постится, на того семь грехов воздвигнется".

29 сентября воздают памятные молитвы великомученице Евфимии Всехвальной, народ празднует окончание заготовок.

Великомученица Евфимия Всехвальная Фото: azbyka.ru

30 сентября наступает день мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Имена мучениц говорят сами за себя — в этот день принято молиться о второй половинке, избавляться от горестей.

Страшна история Веры, Надежды и Любови — их в юном возрасте замучили насмерть подданные императора Адриана, а мать была вынуждена наблюдать за этим. Бог даровал им вечную жизнь и освобождение от душевных мук.

Мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София Фото: ippo.ru

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