Троицкая родительская суббота 2020: что нужно и что нельзя делать в главный поминальный день

Троицкая родительская суббота издавна считалась самым большим и почитаемым днем поминовения. Другое ее название – Вселенская родительская суббота.

В 2020 году родительская суббота перед Троицей приходится на 6 июня. В этот день церковь совершает всеобщее поминовение усопших, верующие посещают храмы, а также кладбища, чтобы навести порядок на могилах умерших близких. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях этого дня.

Троицкая родительская суббота в 2020 году приходится на 6 июня mir24.tv

История Троицкой родительской субботы

Традиция поминовения берет свое начало с апостольских времен. Так, в этот день апостол Петр обращался к иудеям со словами о Воскресшем Иисусе: Бог воскресил Спасителя, расторгнув узы смерти.

А в Пятидесятницу святые апостолы, исполнившись Духа Святого, проповедовали язычникам и иудеям. Следуя такой традиции, церковь издавна призывает всех людей перед днем Святой Троицы совершать поминовение всех усопших, чтобы очистить все души спасительной благодатью Святого Духа.

Троицкая суббота 2020: традиции

В православных храмах вечером в пятницу перед родительской субботой служится Великая панихида. Заупокойную Божественную литургию служат утром в субботу, а затем – общую панихиду.

Традиции родительской субботы перед Троицей vestnik-belovo.ru

В этот день верующие поминают умерших родителей в храмах, заказывают Сорокоуст и молятся за упокоение душ в загробном мире. После службы принято идти на кладбища, чтобы навести порядок на могилах близких, украсить их цветами и зеленью, а также провести ритуальную трапезу.

Если человек по какой-то причине не успел сходить на службу в храме, разрешается помолиться дома самостоятельно. Служители церкви вполне допускают это, такое поминовение не считается грехом.

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

По поверью, в родительскую субботу перед Троицей запрещается работать, убирать и даже мыть посуду. Однако священнослужители говорят, что если работа по дому не мешает посещению службы в церкви, то ею вполне можно заниматься.

Что действительно нельзя делать – это подавать в храме записки о поминовении самоубийц, это большой грех. Таких умерших не отпевают и не поминают в церквях.

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