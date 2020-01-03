Святой Вечер 6 января: какие 12 блюд нужно приготовить на стол

В Святвечер 6 января, когда заканчивается Рождественский пост, хозяйки подают к столу 12 постных блюд.

По церковным канонам, их количество соответствует числу апостолов, которые принимали участие в Тайной Вечере. Так, стол традиционно накрывают красивой скатертью, а под него или в угол комнаты кладут соломенный сноп – дидух. В центр стола ставят кутью и рядом зажженную свечу. С появлением первой звезды хозяин дома должен сказать: "Дай Боже добрый вечер!", а ему отвечают: "Дай Боже!". Затем семья приступает к трапезе: первой пробуют кутью, оставляя часть для душ предков.

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О том, каким должен быть стол в Святой Вечер, какие 12 постных блюд должны присутствовать на нем и каково их значение – далее в материале OBOZREVATEL.

1. Кутья – главное блюдо и сакральная часть Святвечера, без кутьи рождественский стол не будет полноценным. Кутья символизирует жертву Богу, ее обычно готовят из пшеницы, перловки или риса с добавленим меда, мака, орехов, изюма и других сухоофруктов. Мак считается символом невинно пролитой крови, мед – символом чистоты, Божьего слова.

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2. Хлеб. Хлеб должен обязательно присутствовать в числе 12 блюд на Святвечер. Хорошо, если хлеб круглый и выпечен дома. Подойдет и магазинный, но в этом случае проследите, чтобы его ингредиенты соответствовали канонам Рождественского поста.

3. Узвар – компот из сухофруктов – символизирует жизнь, которая дается каждому человеку. Узвар и святая вода являются символами очищения души и тела. Этот напиток можно варить из сушеных яблок, слив, груш, абрикосов, шиповника, боярышника, а также из замороженных фруктов и ягод.

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4. Салат из овощей. Это может быть винегрет, квашеная капуста с горошком или просто свежие овощи с листовым салатом. При этом не стоит увлекаться экзотическими ингредиентами: церковь не одобряет излишнего разнообразия.

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5. Первое блюдо. В качестве первого блюда в Святвечер подают рождественский борщ, который готовится на свекольном квасе с добавлением свеклы, воды или грибного отвара. Также можно приготовить ароматный грибной суп из сушеных белых грибов без зажарки.

6. Рыба. На Святвечер рыбу тушат, жарят, варят и запекают. Также отлично подойдет приготовленная на пару нежирная рыба, селедка, маринованная скумбрия с луком, рыба в маринаде с томатным соусом и зажаркой, заливное. Отметим, три переплетенные рыбы или три рыбы с одной головой символизируют Троицу.

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7. Соленые капуста, огурцы, помидоры, овощи по-корейски – эти закуски украсят и разнообразят стол в Святвечер.

8. Постные голубцы. На Святвечер их готовят с начинкой из гречки, грибов, пшенки с грибами и луком, картофельного пюре с грибами, моркови по-корейски, риса.

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9. Капустняк – традиционное украинское блюдо, которое представляет собой густой суп из капусты и пшена. В качестве альтернативы подойдет и просто тушеная капуста. Как известно, капуста является символом крепкой семьи и единства.

10. Вареники с постной начинкой. Вареники на Святой Вечер можно готовить с капустой, картошкой, грибами или с кашей, заправленной жареным луком. Вареники лучше всего готовить на пару, это блюдо символизирует достаток в семье и торжественность момента.

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11. Запеченные яблоки. Аромат запеченных яблок наполнит дом особой рождественской атмосферой, а вкус никого не оставит равнодушным.

12. Пирожки. Пирожки на Святвечер можно готовить с любой постной начинкой, как из дрожжевого теста, так и из слоеного. Их можно выпечь в духовке или пожарить на сковороде. Пирожки считаются символом счастья и здоровья, которые может получить человек от общения с Господом Иисусом Христом.

Zira.uz

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