Щедривки на Старый Новый год: топ-7 веселых и красивых произведений

С 13 января на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год.
Так, вечером 13-го числа, который еще называется Щедрый вечер, издавна было принято ходить колядовать, исполняя специальные песни – колядки, щедривки и посевалки.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям к празднику вспомнить самые лучшие народные щедривки, которые легко сможет запомнить как взрослый, так и ребенок (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
фото: new-year-party.ru
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Прилетел сокол,
Сел на оконце,
Кроил суконце.
А остаточки хозяевам на шапочки,
А обрезочки да на поясочки,
Здравствуйте, с праздником!
***
Щедрую, щедрую
колбасу чую, колбасы нету
давайте конфеты.
***
Depositphotos
Овсёнь, овсёнь,
Завтра новый день!
Не стой у ворот,
Завтра Новый год!
Ой, мороз, мороз
Отморозил нос,
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать.
Открывайте сундучок,
Подавайте пятачок!
Кто не даст лепёшку —
Разобьём окошко!
Кто не даст хлеба —
Стащим с печи деда!
***
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Прилетел сокол,
Сел на оконце,
Кроил суконце.
А остаточки хозяевам на шапочки,
А обрезочки да на поясочки,
Здравствуйте, с праздником!
***
Depositphotos
Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.
***
Depositphotos
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
***
new-year-party.ru
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!
Как писал OBOZREVATEL, Старый Новый год 2020 в Украине наступает в ночь с 13 на 14 января. Официальных выходных в эти дни нет.
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