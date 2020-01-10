Щедривки на Старый Новый год: топ-7 веселых и красивых произведений

С 13 января на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год.

Так, вечером 13-го числа, который еще называется Щедрый вечер, издавна было принято ходить колядовать, исполняя специальные песни – колядки, щедривки и посевалки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям к празднику вспомнить самые лучшие народные щедривки, которые легко сможет запомнить как взрослый, так и ребенок (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

фото: new-year-party.ru

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Прилетел сокол,

Сел на оконце,

Кроил суконце.

А остаточки хозяевам на шапочки,

А обрезочки да на поясочки,

Здравствуйте, с праздником!

***

Щедрую, щедрую

колбасу чую, колбасы нету

давайте конфеты.

***

Depositphotos

Овсёнь, овсёнь,

Завтра новый день!

Не стой у ворот,

Завтра Новый год!

Ой, мороз, мороз

Отморозил нос,

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать.

Открывайте сундучок,

Подавайте пятачок!

Кто не даст лепёшку —

Разобьём окошко!

Кто не даст хлеба —

Стащим с печи деда!

***

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Прилетел сокол,

Сел на оконце,

Кроил суконце.

А остаточки хозяевам на шапочки,

А обрезочки да на поясочки,

Здравствуйте, с праздником!

***

Depositphotos

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.

***

Depositphotos

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

***

new-year-party.ru

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Как писал OBOZREVATEL, Старый Новый год 2020 в Украине наступает в ночь с 13 на 14 января. Официальных выходных в эти дни нет.

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