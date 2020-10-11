С Международным днем девочек: красивые поздравления и картинки
Международный день девочек отмечается ежегодно 11 октября. Праздник был провозглашен ООН в 2012 году.
Его цель – обратить внимание на социальные проблемы и неравенство, которые испытывают девочки во всем мире. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
С Днем девочек: смс, стихи и проза
Праздник сегодня самый красивый,
Самый кокетливый, нежный, игривый,
С днем девочек чутко тебя поздравляю,
Роскоши, счастья, здоровья желаю.
Быть всегда доброй, приветливой, милой,
Женственной, светлой и неповторимой,
Чтоб в жизни встречались лишь честные люди,
И все у тебя замечательно будет!
***
З нагоди Міжнародного дня дівчат,
моє привітання приймай!
І будь завжди вільна,
про свої права не забувай!
***
С Международным днем девчонок
Я поздравляю Вас, любимый мои.
Пусть будет мир ваш очень звонок,
Наполнен счастья и любви.
Пусть красота цветет, конечно,
Чтоб были повсюду лучше всех.
В делах пусть будет все успешно,
Сияют рядом радости и смех.
***
Всіх вас, дівчата, вітаю з вашим днем,
без сумніву, прекрасним!
Бажаю щастя яскравих намистин,
а й життя м’якості атласної!
***
Девочки, наденем юбки,
Это сделать нам не лень,
Мы накрасим красным губки
В наш международный день!
Сходят пусть с ума мужчины,
Потеряют свой покой,
Поздравлять есть нас причина,
И дотронуться рукой!
***
З нагоди Міжнародного дня дівчат
сердечно вас поспішаю привітати, малят.
Нехай голосок ваш буде дзвінким,
а життя від щастя п’янким.
***
Быть девочкой прекрасно!
Девчонки, вы согласны?!
Ведь все мы так красивы
И слабость – наша сила!
В душе пусть доброта
У вас царит всегда!
Купайтесь в счастье вечно
И будьте безупречны!
***
Вітаю з Міжнародним днем дівчаток. Бажаю барвистих днів, чарівництва і магії, радості і світла! Нехай у тебе буде тисяча атрибутів для вираження твоєї прекрасної суті, але найголовніше – будь дівчинкою в будь-якій ситуації, в будь-якому вигляді і в будь-якому оточенні! Твоя безпорадність, беззахисність і відкритість – це твоя сила! Користуйся!
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Юбочки, косички, блеск счастливых глаз, задорный смех и игривая улыбка. Жизнь была бы пустой без девочек, без их капризов и шалостей, без поддержки и веры. С международным днем девочек!
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Всіх дівчаток вітаю з міжнародним днем дівчаток! Не поспішайте дорослішати, будьте бешкетними, активними, веселими, ганяйте м'яч у дворі, лазьте по деревах, і грайте в ляльки, час швидкоплинний – насолоджуйтеся!
Картинки и открытки ко Дню девочек
Международный день девочек: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пара, отметившая 60-летие свадьбы, поделилась секретом счастливого брака.
По материалам: pozdravok.ru.