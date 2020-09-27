С Йом-Кипур 2020: лучшие поздравления, открытки и видео

В понедельник, 28 сентября, отмечается самый важный иудейский праздник – Йом-Кипур, или Судный день, День искупления.

Так, считается, что в Йом-Кипур Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за прошедший год. К празднику OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Йом-Кипур: смс, стихи и проза

Йом Кипур – судный день, искупленья возможность,

Это время молитв, размышлений для всех,

Не задумай греха, будь в делах осторожен:

Не всегда там, где кажется, главный успех...

В синагогах раскаянья речи звучат,

Строгий пост, и на улицах нет ни машины,

Этот день – общих дум и сомнений обряд,

Шанс понять своих слов и поступков причины.

***

Капарот все зробили,

А сьогодні Йом-Кіпур,

Ми вирішили привітати вас,

Цей день зовсім не похмурий!

***

В судный день, в Йом-Кипур

Откажись от бренной пищи,

Шойхету неси в дар кур,

Деньги за них отдай нищим.

Очищайся от грехов,

Думай о своих деяньях,

Чтоб к оценке был готов

Через день по покаянью.

Пусть будут светлыми мечты,

Как светел стал теперь и ты.

***

Прибери скоріше мобільний,

Телевізор не вмикай,

Йом Кипуру ми винні,

Сядь, молитви вивчай!

***

Йом Кипур вновь на пороге,

Помолись скорее,

Стоя смирно в синагоге,

Как и все евреи.

Облачись в свои одежды,

Что белее снега.

Думай только о надежде,

В том тебе успеха!

***

В святой еврейский праздник Йом Кипур

Ты попроси у Господа прощения

За то, что в жизнь впускаем суету,

За все свои и близких прегрешения.

Пусть все дела наладятся, пусть вдруг

Зажжется солнце счастья и признания.

Пусть все невзгоды мигом убегут,

А жизнь изменит курс на процветание.

Прости обиды, горести забудь.

Взгляни, и ты увидишь – мир прекрасен.

Пускай пришедший праздник Йом Кипур

Наполнит жизнь успехом, миром, счастьем.

***

Прийшов час залишити в стороні всі справи і задуматися про те, що відбувалося в твоєму житті, про те "як правильно" і "що недобре". Нехай в Судний день твоя молитва донесе до небес, нехай твої думки стануть чистішими, а твоє серце ще добрішим. Я бажаю тобі здоров'я і сил, щоб зуміти виправити всі свої помилки, щоб зуміти гідно, чесно, благородно продовжити свій життєвий шлях.

***

С наступлением Йом Кипура нас всех, пусть грехи, которые были когда-либо совершены, желаем всем и каждому примирения с близкими людьми и с родными, кто дорог, пусть ссоры забудутся, а наша жизнь наполнится миром и покоем в сегодняшний светлый день.

***

Цей найвеличніший день допоможе вірянам зміцнити свою духовність. День п'яти заборон допоможе очистити тіло і розум і знайти добрі сили. Здійсніть п'ять молитов і бажаємо вам домогтися збільшення мудрості і атмосфери прощення в це світле свято!

***

Гмар хатима това! Желаю искупления всех нажитых грехов. Желаю обрести покой и благодать. Желаю простить всех близких и даже врагов. Желаю избавиться от душевных тревог и терзаний. И пусть великий пост освободит тебя от смуты, грусти и сомнений. Желаю веры, мира, здоровья и любви!

С Йом-Кипур 2020: открытки и картинки

Видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие традиции существуют в Йом-Кипур – День искупления у евреев.

По материалам: pozdravok.ru, slova.in.ua.