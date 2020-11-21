С Днем ангела Михаила: лучшие поздравления с праздником

В субботу, 21 ноября, обладатели имени Михаил отмечают свой день ангела.

Так, православная церковь в этот день празднует Собор Архистратига Михаила и прочиx Небесных Сил бесплотных. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.

Пусть день Святого Михаила

Наполнит жизнь твою добром,

Чтоб в ней гармония царила,

Пускай уютным будет дом,

Пусть в нем огонь любви горит

И придает душевных сил!

Пускай здоровьечко хранит

Всегда Архангел Михаил!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

***

В день Архангела Михаила

Тебе хочу пожелать я всех благ,

Чтобы здоровье было и силы,

И чтоб удачным был твой каждый шаг!

Желаю в доме тепла и уюта,

Пусть стороною обходит беда!

Пускай любая в жизни минута

Тебе приносит счастье всегда!

***

З Днем святого Михайла вітаю

Хай прибуде з його силою благодать.

Хай Архангел нас береже, оберігає

І не дасть ні духом, ні душею впасти.

Хай сяють перед його іконою свічки,

А в серцях панує гармонія, спокій,

Та хай буде сила Світла нескінченна,

І веде дорогою щастя за собою.

***

Михайлов день пусть принесет

Улыбки, счастья много-много!

Пусть Михаил от зла спасет,

Укажет верную дорогу!

Желаю в праздник лишь добра,

Удачи, радостных мгновений,

Любви взаимной и тепла,

А также новых достижений!

***

В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

Поздравляю с Михайловым днем и желаю щедрого счастья, щедрой любви, щедрой удачи. Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт – горизонт добра и благополучия. И пусть на улицах становится все холодней, в душе твоей пусть будет и тепло, и радостно.

***

Нехай Архангел Михаїл зберігає від бід, від горя і від пристріту. Нехай спокій, і тепле світло зігріють ваші душі і домівки. Нехай не бідує кишеня, серця будуть багаті любов'ю до людей. Бажаю жити без зла і гніву. Бажаю вірити в Бога і добро. Зі святом!

***

В Михайлов день я от души желаю, чтобы каждый день в твоем доме был сытый обед, чтобы в твоем сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Михайлов день.

По материалам: pozdravok.ru.