С Днем ангела Анны: картинки, смс, поздравления в стихах и прозе
25 июня верующие чествуют память благоверной великой княгини Анны Кашинской
В четверг, 25 июня, православные верующие отмечают обретение мощей и второе прославление благоверной великой княгини Анны Кашинской. Эта святая была дочерью ростовского князя Дмитрия Борисовича, а впоследствии – женой князя Михаила Ярославича Тверского. В 14 столетии Анна приняла монашеский постриг и стала настоятельницей Тверского женского монастыря.
В этот день обладательницы имени Анна отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
С Днем ангела Анны: смс, поздравления в стихах и прозе
Звучное имя твое означает
Божию милость, терпенье, смиренье.
Анну сегодня мы все поздравляем
И выражаем свое ей почтенье.
Будь же всегда ты такою прекрасной
Милой и доброй, такой как сейчас.
Пусть будет жизнь, как волшебная сказка.
Счастлива будь и собой радуй нас.
***
Я Тебе вітаю, мила Анна,
Бо Ангел Твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я Тобі любові і добра!
На многії і благії Твої літа!
***
С Днем ангела Анны maximum.fm
С днем ангела тебя, Анюта,
Пусть удается тебе все,
И жизнь пусть каждую минуту
Лишь радость и добро несет!
***
Бажаєм, що мрії здійснились,
Бажаємо миру й добра,
І серце щоб Анни зігріли
Теплі та щирі слова!
Хай сяють на небі всі зорі,
Та доля нехай посміхається,
І навіть найважчії гори
З успіхом легко долаються.
***
Поздравляю с Днем Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!
***
Сьогодні – світле свято і в цей добрий день – в День Анни я щиро бажаю щасливого, благодатного життя в світі любові і радості, хороших справ і думок. Нехай душа не знає образ і розчарувань, нехай серце співає і дарує близьким людям надію. Бажаю здоров'я, невтомної віри і сили.
Открытки и картинки в День ангела Анны
Поздравления с Днем ангела Анны facedobra.com
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Картинка с Днем ангела Анны facedobra.com
Именины Анны maximum.fm
Именины Анны: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня также отмечается Международный день моряка.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.