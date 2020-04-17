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17 апреля • обновлено в 06:59
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Радоница 2020: что нельзя делать на девятый день после Пасхи

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Радоница – вторник, девятый день после Пасхи, – у православных считается днем особого поминовения усопших.

Это специальный день, который церковь отводит для посещения кладбища и принесения радостной вести умершим о Воскрешении Иисуса Христа. Подробнее о Радонице, ее традициях и запретах читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Радоница выпадает на девятый день после Пасхи

Радоница выпадает на девятый день после Пасхи

oblgazeta.ru

Радоница: что это за день

Радоница, или Радуница происходит от слова радость. В этот день праздник Пасхи продолжается, и, вместо скорби и печали, верующие христосуются с покойными близкими и радуются тому, что они перешли в другую жизнь – вечную. Поэтому Радоница еще называется Пасхой для усопших.

Церковь в девятый день после Пасхи призывает не углубляться в скорбь и переживания, но вспоминать о том, что Христос Воскрес, победил смерть, утвердив жизнь и всеобщее воскресение.

В некоторых регионах Украины Радуницу еще называют Гробками или Проводами.

Радуницу еще называют Гробками или Проводами

Радуницу еще называют Гробками или Проводами

elektro-sadovnik.ru

Когда Радоница в 2020 году

Радоница каждый год приходится на разные даты, поскольку всегда зависит от того, когда отмечается Пасха. В 2020 году Радоница выпадает на вторник 28 апреля.

Радоница: что можно и что нельзя делать

На Радоницу нужно молиться за ушедших родственников и друзей.

Перед тем, как отправиться на кладбище, желательно посетить службу в церкви и подать записку для поминовения с именем усопшего.

На кладбище можно самостоятельно совершить краткую панихиду мирским чином или пригласить священника. Также нужно навести порядок на могиле, выкинуть мусор, посеять траву и цветы. Многие пытаются украсить захоронения искусственными цветами, но даже священники призывают не делать этого – от пластика сильно страдает экология.

Радоница 2020: что нельзя делать

Радоница 2020: что нельзя делать

pravlife.org

Еще во времена СССР в народе появилась традиция проводить поминальные трапезы у могил. Однако в действительности этот обычай относится сугубо к язычеству и в советское время был воскрешен, чтобы подменить заупокойную церковную молитву.

Церковь напоминает, что душам усопших на самом деле нужна не трапеза, а молитва. Поэтому верующих призывают, придя на кладбище, зажечь свечу, совершить молитву и вспомнить ушедшего близкого.

Радоница: что нужно сделать

Радоница: что нужно сделать

Pixabay

А устраивать пьянство у могил или оставлять там рюмку водки с куском хлеба "для усопшего" церковь называет недопустимым кощунством и обычаем, у которого нет ничего общего с православием. Вместо того чтобы оставлять еду на могиле, священники рекомендуют отдать ее нуждающимся.

Если на Радоницу выпадает день рождения, верующим не рекомендуется отмечать его. Работать на Радоницу разрешается.

Напомним, что в 2020 году праздновать Пасху и другие христианские праздники в условиях карантина из-за пандемии коронавируса украинцам рекомендуется дома. Верующих также призывают воздержаться от посещения храмов, хотя церкви остаются открытыми и продолжают проводить службы.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Пасха
Место
Украина
Теги
церковь религия традиции
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