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17 апреля • обновлено в 16:50
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Привезут ли Благодатный огонь в Украину: глава ПЦУ озвучил тревожный прогноз

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Православная церковь Украины в этом году может не получить Благодатный огонь из Иерусалима.

Как сказал в интервью "Радио Свобода" предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, ему поступали предложения нанять чартерный самолет в Израиль, но церковь не настаивает на этом.

Предстоятель ПЦУ Епифаний

Предстоятель ПЦУ Епифаний

"Я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезен Благодатный огонь", – отметил он.

При этом Епифаний допустил возможность привезти Благодатный огонь для всех украинских церквей.

"Мы, собираясь и общаясь с государством, с полицией, говорили о том, что если это делать, то делать всем вместе. То есть привезти Благодатный огонь для всех церквей или в целом не привозить его в такое ответственное время в этом году", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые страны направят самолеты, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.

Схождение Благодатного огня состоится 18 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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Тема
Пасха
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
церковь Православная церковь Украины
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