Приметы и праздники 8 января: что нельзя делать в этот день

8 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Собор Пресвятой Богородицы.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Собор Пресвятой Богородицы

Православные христиане 8 января отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день церковь прославляет Богоматерь, родившую Сына Божьего Иисуса Христа. Праздник получил такое название потому, что в этот день совершается общее, соборное, почитание и других близких к Деве Марии и Иисусу Христу лиц.

Правмир

Приметы 8 января

Если 8 января бушует вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.

Снег липнет к ладоням – стоит ждать тепла.

Северный ветер принесет с собой холод и стужу.

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Что нельзя делать 8 января

В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

Нельзя варить или пить кисель – к покойнику.

pexels.com

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