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Приметы и праздники 8 января: что нельзя делать в этот день

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8 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Собор Пресвятой Богородицы.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 8 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Праздники и памятные даты января: что отмечается

Собор Пресвятой Богородицы

Православные христиане 8 января отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день церковь прославляет Богоматерь, родившую Сына Божьего Иисуса Христа. Праздник получил такое название потому, что в этот день совершается общее, соборное, почитание и других близких к Деве Марии и Иисусу Христу лиц.

Приметы и праздники 8 января: что нельзя делать в этот день

Правмир

Приметы 8 января

  • Если 8 января бушует вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.

  • Снег липнет к ладоням – стоит ждать тепла.

  • Северный ветер принесет с собой холод и стужу.

Приметы и праздники 8 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 8 января

  • В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

  • Нельзя варить или пить кисель – к покойнику.

Приметы и праздники 8 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда лучше всего колядовать, щедровать и посевать в Украине, чтобы привлечь достаток.

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Автор
Мария Дидык
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