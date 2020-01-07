Приметы и праздники 8 января: что нельзя делать в этот день

8 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Собор Пресвятой Богородицы.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Собор Пресвятой Богородицы
Православные христиане 8 января отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день церковь прославляет Богоматерь, родившую Сына Божьего Иисуса Христа. Праздник получил такое название потому, что в этот день совершается общее, соборное, почитание и других близких к Деве Марии и Иисусу Христу лиц.
Правмир
Приметы 8 января
Если 8 января бушует вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.
Снег липнет к ладоням – стоит ждать тепла.
Северный ветер принесет с собой холод и стужу.
pexels.com
Что нельзя делать 8 января
В этот день нельзя покупать веревки – к беде.
Нельзя варить или пить кисель – к покойнику.
pexels.com
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