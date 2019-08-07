Приметы и праздники 8 августа: что нельзя делать

8 августа в Украине и мире отмечается ряд праздников: День войск связи Украины, Международный день офтальмологии, День альпиниста и Всемирный день кошек.

Кроме того, чтят память святого Доминика, священномученика Ермолая Никомедийского и монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина. Приметы этого дня смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 8 августа

День войск связи Украины

День войск связи Украины Петр Порошенко - пресс-служба

Ежегодно отмечается 8 августа согласно Указу Президента от 1 февраля 2000 года. Военная связь – это техническая основа управления Вооруженными Силами. В конце Второй мировой войны почти каждый десятый воин был связистом. На сегодня около 12% от общей численности ВС – специалисты войск связи. Уже традиционно, в свой профессиональный праздник все работники и военнослужащие Войск связи Украины получают поздравления от руководства.

Международный день офтальмологии

День офтальмолога pixabay

Профессиональный праздник офтальмологов. Традиционно к этой дате приурочены конференции и симпозиумы, на которых отмечают заслуги и достижения в этой области медицины отдельных врачей и ученых. На этих мероприятиях проходит награждение специалистов. Также многие офтальмологические клиники проводят бесплатные консультации, диагностику и операции.

Международный день альпинизма (День альпиниста)

Альпинист pixabay

Был инициирован благодаря двум швейцарцам – врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду и горному проводнику Жаку Бальма. 8 августа 1786 они первыми достигли высшей точки Альп – вершины Монблан, высотой в 4810 метров. С тех пор все альпинисты отмечают праздник 8 августа. Покорители высот используют этот день как еще один повод для встреч, обмена опытом, установки новых рекордов и впечатляющих зрелищ, а спортивные клубы устраивают соревнования, концерты и прочие праздничные мероприятия.

Всемирный день кошек

День кошек pixabay

Отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare с целью привлеч внимание к проблеме бездомных питомцев.

День памяти святого Доминика

Святой Доминик dic.academic.ru/

Память основателя ордена Проповедников или Доминиканского Ордена чтится Католической Церковью 8 августа. Он родился в 1170 году, в молодости прославился добротой и состраданием: продавал все свои ценности в помощь нуждающимся, даже дважды пытался продать себя в рабство, чтобы освободить взятых в плен соотечественников.

Проповедовал Евангелие во Франции, чтобы бороться с распространенной там ересью. Долгие годы после утверждения Папой Иннокентием III его Ордена скитался по Италии, Испании и Франции, чтобы нести слова "Бога".

День памяти Ермолая Никомедийского

Ермолай Никомедийский peoples

Раннехристианский священномученик, пострадавший с Ермократом и Ермиппом в Никомедии в 305 году, в период гонений на христиан. В частном доме они спрятались и продолжали проповедовать язычникам. Среди новообращенных был будущий мученик Пантелеимон, которого вскоре арестовали. Позже проповедников арестовали, а на суде они объявили себя христианами, за что были обезглавлены.

День памяти монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина

Моисей Угрин azbyka

Он был венгром по происхождению, родился в Трансильвании. В 1018 году во время взятия Киева польским королем Болеславом попал в плен и был отведен в Польшу. Юного Моисея выкупила знатная вдова-полька, которая пыталась его совратить. Он много раз отказывал женщине и втайне принял монашеский постриг. В угоду вдове, Болеслав выслал монахов, но поднялся мятеж, и Моисей смог сбежать. Только позже он вернулся в Киев и стал жить в монастыре преподобного Антония, где и скончался святой в 1043 году.

Приметы 8 августа

Мухи кусаются или лягушки по берегу прыгают – к дождю.

Кошка рядом улеглась – к богатству и удаче.

Что нельзя делать 8 августа

В этот день запрещено начинать что-то новое или строить планы на будущее, сквернословить, рассказывать плохие сны до заката, спорить, скандалить и ссориться.

Кто родился 8 августа

Екатерина Бондаренко (33 года)

Екатерина Бондаренко xsport

Украинская теннисистка, победительница турнира Большого шлема в парном разряде; победительница пяти турниров WTA; бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге; победительница юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.

Роджер Федерер (38 лет)

Роджер Федерер instagra /rogerfederer

Швейцарский профессиональный теннисист; обладатель рекордов, включая 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и 310 недель в сумме на первом месте в мировом рейтинге. Он непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 года по ноябрь 2016 года. Олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2014 года в составе национальной сборной Швейцарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный астролог рассказал, чего ждать разным знакам Зодиака с 6 по 12 августа.

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