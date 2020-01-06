Приметы и праздники 7 января: что нельзя делать в этот день

7 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Рождество Христово.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Рождество Христово
Православные верующие 7 января отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Этот день считается днем рождения Иисуса Христа в Вифлееме от Девы Марии.
pexels.com
Приметы на 7 января
Если на Рождество вы потеряете какую-то вещь, то вас могут ждать убытки в течение года.
На небе много звезд – год будет богатым.
Если найдете вещь – ждите финансового вознаграждения.
На Рождество идет снег – год будет удачным и насыщенным.
Первой войдет в дом женщина – к несчастью, мужчина – к радости.
pexels.com
Что нельзя делать 7 января
Нельзя убирать и заниматься домашними делами.
В этот святой день ни в коем случае не разрешается ругаться и кричать.
Нельзя в Рождество переезжать в другой дом.
pexels.com
Ранее OBOZREVATEL публиковал точный прогноз погоды на Рождество в Украине. Синоптики предупреждают о "температурных качелях".
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