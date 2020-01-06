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6 января • обновлено в 23:54
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Приметы и праздники 7 января: что нельзя делать в этот день

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7 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Рождество Христово.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 7 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
Православное Рождество Христово: что категорически нельзя делать 7 января

Рождество Христово

Православные верующие 7 января отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Этот день считается днем рождения Иисуса Христа в Вифлееме от Девы Марии.

Приметы и праздники 7 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы на 7 января

  • Если на Рождество вы потеряете какую-то вещь, то вас могут ждать убытки в течение года.

  • На небе много звезд – год будет богатым.

  • Если найдете вещь – ждите финансового вознаграждения.

  • На Рождество идет снег – год будет удачным и насыщенным.

  • Первой войдет в дом женщина – к несчастью, мужчина – к радости.

Приметы и праздники 7 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 7 января

  • Нельзя убирать и заниматься домашними делами.

  • В этот святой день ни в коем случае не разрешается ругаться и кричать.

  • Нельзя в Рождество переезжать в другой дом.

Приметы и праздники 7 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал точный прогноз погоды на Рождество в Украине. Синоптики предупреждают о "температурных качелях".

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Автор
Мария Дидык
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