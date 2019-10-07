Приметы и праздники 7 октября: что нельзя делать

7 октября в Украине и во всем мире отмечают много праздников, среди которых стоит отметить Международный день врача.

Также празднуют Всемирный день архитектуры, День Хабитат (жилища), а в народе – Фекла Запрядальница. Приметы расскажут, какой будет зима в этом году. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 7 октября

Международный день врача

День врача pixabay

Отмечается ежегодно в первый понедельник октября. Инициаторами создания праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ". В этот день принято проводить различные семинары, лекции о профессии, выставки и презентации.

Всемирный день архитектуры

День архитектора pixabay

Этот праздник был учрежден Международным союзом архитекторов (МСА). Изначально на собрании в 1985 году было решено ежегодно праздновать Всемирный день архитектуры 1 июля. А в 1996 году Международный союз архитекторов принял резолюцию о переносе даты, приурочив ее к Всемирному дню Хабитат.

Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища)

День жилища pixabay

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день с целью обеспечения населения планеты жильем к 2000 году. Главная идея – задуматься о состоянии наших городов.

Фекла Запрядальница

В этот день почитается память раннехристианской святой, почитаемой в лике равноапостольной – Феклы Иконийской. Она родилась в Иконии в семье богатых язычников. В 18 лет обручилась со знатным юношей, но услышав проповедь апостола Павла, решила не выходить замуж, а посвятить себя служению Богу. Из-за нее арестовали апостола, в последствии Фекла подкупала стражей и посещала Павла. В итоге святую пытались сжечь на костре, но дождь погасил пламя. Позже Фекла обратила в христианство свою мать, а умерла в 90 лет в пещере.

Фекла Ионикийская "Азбука веры"

В народе верили, что в этот день все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому часто играли свадьбы.

Приметы 7 октября

Птицы низко к земле летят – к ранней и холодной зиме.

Много желудей – к мягкой зиме и урожайному году.

Гром – к теплой и бесснежной зиме.

Белка от хвоста к голове линяет – к холодной зиме.

Большой урожай рябины – будет холодно зимой.

Что нельзя делать 7 октября

В этот день строго запрещено ругаться в доме и обижаться. Наши предки считали, что так можно привлечь беду.

Кто родился 7 октября

Лирой Торнгилл (51 год)

Лирой Торнгилл instagram/leeroy_thornhill

Британский электронный музыкант, бывший клавишник британской группы The Prodigy. Большую известность получил дуэт Лироя с Мартеном Хергером (немецким музыкантом и основателем букинг-агентства, выходцем из коллектива Boogie Army) — Smash Hi-Fi.

Дилан Бейкер (60 лет)

Дилан Бейкер (слева) Tom Brown / nightflight

Известный американский актер, часто снимающийся на втором плане. Фильмы: "Человек-паук", "Красивый, плохой, злой", "Проклятый путь", "Сельма", "Час икс" и так далее.

Анастасия Стоцкая Instagram

Украинская и российская поп-певица, актриса. Известные песни: "Любовь-морковь", "Предатель", "Яд и мед", "И ты скажешь", "Преступник" и другие.

Шон и Аарон Эшмор (40)

Аарон Эшмор instagram/aaron_ashmore

Шон Эшмор instagram/shawnrashmore

Канадские актеры, братья-близнецы. Шон известен публике по роли Человека-льда в серии фильмов "Люди Икс". Аарон снимался в сериале про Супермена "Тайны Смолвиля", а также в "Хранилище 13".

Анна Политковская – день смерти

Анна Политковская Кадр из документального фильма

Родилась 30 августа 1958 года – умерла в 2006 году. Известная российская журналистка, правозащитница и писательница. Уделяла особое внимание конфликту в Чечне. 7 октября была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы. Первые сведения указывали на заказное убийство, так как было произведено четыре выстрела, включая выстрел в голову. По версии следствия, организатором преступной группы являлся один из лидеров "лазанской" группировки Магомед Димельханов. Политковскую якобы застрелили, потому что у "больших людей в Чечне к ней были серьезные претензии".

Валерий Марченко – день смерти

Валерий Марченко Википедия

Родился 16 сентября 1947 – умер в 1984 году. Украинский диссидент-правозащитник, литературовед и переводчик. В 1973 году его задержал сотрудник КГБ якобы за антисоветскую пропаганду. Умер Марченко 5 октября 1984 в тюремной больнице в Ленинграде. Мать смогла добиться выдачи тела сына. Похоронен в селе Гатное (Киево-Святошинского района Киевской области).

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