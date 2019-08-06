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Приметы и праздники 7 августа: что нельзя делать

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7 августа в Украине и мире отмечается ряд праздников: Успение праведной Анны, матери Богородицы, день собирания звезд.

Приметы этого дня смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздник 7 августа

Успение праведной Анны, матери Богородицы

Праведная Анна, мать Богородицы, была дочерью священника Матфана и его жены Марии. Святой праведный Иоаким (ее муж) был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира.

Праведная Анна, матерь Богородицы

Праведная Анна, матерь Богородицы

vseikony.ru/

У них не было ребенка, потому священник не принял принесение Богу, так как бездетный муж не имеет права этого делать. Долго молились они Господу, который послал праведным дочь. Ангел возвестил их о том, что у них родится девочка, которую благословит весь род человеческий. Ребенка своего они назвали Марией. Святая Анна скончалась в 70 лет в храме.

День собирания звезд

Звездопад

Звездопад

pixabay

День собирания звезд ежегодно отмечается 7 августа. В данное время года метеоритный поток особенно яркий, поэтому все желающие могут выбрать открытое пространство и наслаждаться потоком падающих звезд, загадав желание.

Звездопад

Звездопад

pixabay

Приметы на 7 августа

  • Светлая и теплая погода – зима снежной не будет.

  • Утром холодно – зима студеной будет и наступит рано.

  • Какая погода будет до обеда – такая же и до конца декабря.

  • Аисты в стаи собираются – зима будет холодной и ранней.

  • Муравьи резко увеличивают муравейники – зима будет достаточно холодной.

Что нельзя делать 7 августа

Ругаться в этот день запрещено, так как предки считали, что это плохая примета – можно накликать на себя беду. Также запрещено чинить обувь и одежду, жадничать, оставлять ребенка одного в комнате и пересаживать цветы.

Кто родился 7 августа

София Ротару (72 года)

София Ротару

София Ротару

instagram /sofiarotaru.officia

Украинская, советская певица. Прославилась благодаря песне "Червона рута" композитора Владимира Ивасюка. Известные композиции: "Лаванда", "Я назову планету", "Луна-Луна", "Небо – это я", "Было, но прошло", "Одна калина", "Хуторянка" и многие другие.

Виктор Медведчук (65 лет)

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

facebook /MEDVEDCHUKVV/

Украинский политический и государственный деятель, кум президента РФ Владимира Путина, бывший народный депутат. Его партия "Оппозиционная платформа "За життя" взяла участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года.

Шарлиз Терон (44 года)

Шарлиз Терон для Marie Claire

Шарлиз Терон для Marie Claire

instagram /charlizeafrica

Американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения, продюсер. Стала известной в 1990-х благодаря ролям в фильмах "Два дня в долине", "Могучий Джо Янг", "Адвокат дьявола" и "Правила виноделов". Снялась также в "Безумный Макс. Дорога ярости", "Форсаж 8", "Белоснежка и охотник" и много где еще.

Яна Клочкова (37 лет)

Яна Клочкова

Яна Клочкова

instagram /yana_klochkova

Украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр: 2000, 2004 и 2008 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься.

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