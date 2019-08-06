Приметы и праздники 7 августа: что нельзя делать

7 августа в Украине и мире отмечается ряд праздников: Успение праведной Анны, матери Богородицы, день собирания звезд.
Приметы этого дня смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
Праздник 7 августа
Успение праведной Анны, матери Богородицы
Праведная Анна, мать Богородицы, была дочерью священника Матфана и его жены Марии. Святой праведный Иоаким (ее муж) был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира.
Праведная Анна, матерь Богородицы
vseikony.ru/
У них не было ребенка, потому священник не принял принесение Богу, так как бездетный муж не имеет права этого делать. Долго молились они Господу, который послал праведным дочь. Ангел возвестил их о том, что у них родится девочка, которую благословит весь род человеческий. Ребенка своего они назвали Марией. Святая Анна скончалась в 70 лет в храме.
День собирания звезд
Звездопад
pixabay
День собирания звезд ежегодно отмечается 7 августа. В данное время года метеоритный поток особенно яркий, поэтому все желающие могут выбрать открытое пространство и наслаждаться потоком падающих звезд, загадав желание.
Звездопад
pixabay
Приметы на 7 августа
Светлая и теплая погода – зима снежной не будет.
Утром холодно – зима студеной будет и наступит рано.
Какая погода будет до обеда – такая же и до конца декабря.
Аисты в стаи собираются – зима будет холодной и ранней.
Муравьи резко увеличивают муравейники – зима будет достаточно холодной.
Что нельзя делать 7 августа
Ругаться в этот день запрещено, так как предки считали, что это плохая примета – можно накликать на себя беду. Также запрещено чинить обувь и одежду, жадничать, оставлять ребенка одного в комнате и пересаживать цветы.
Кто родился 7 августа
София Ротару (72 года)
София Ротару
instagram /sofiarotaru.officia
Украинская, советская певица. Прославилась благодаря песне "Червона рута" композитора Владимира Ивасюка. Известные композиции: "Лаванда", "Я назову планету", "Луна-Луна", "Небо – это я", "Было, но прошло", "Одна калина", "Хуторянка" и многие другие.
Виктор Медведчук (65 лет)
Виктор Медведчук
facebook /MEDVEDCHUKVV/
Украинский политический и государственный деятель, кум президента РФ Владимира Путина, бывший народный депутат. Его партия "Оппозиционная платформа "За життя" взяла участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года.
Шарлиз Терон (44 года)
Шарлиз Терон для Marie Claire
instagram /charlizeafrica
Американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения, продюсер. Стала известной в 1990-х благодаря ролям в фильмах "Два дня в долине", "Могучий Джо Янг", "Адвокат дьявола" и "Правила виноделов". Снялась также в "Безумный Макс. Дорога ярости", "Форсаж 8", "Белоснежка и охотник" и много где еще.
Яна Клочкова (37 лет)
Яна Клочкова
instagram /yana_klochkova
Украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр: 2000, 2004 и 2008 годов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься.
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