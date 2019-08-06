Приметы и праздники 7 августа: что нельзя делать

7 августа в Украине и мире отмечается ряд праздников: Успение праведной Анны, матери Богородицы, день собирания звезд.

Приметы этого дня смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздник 7 августа

Успение праведной Анны, матери Богородицы

Праведная Анна, мать Богородицы, была дочерью священника Матфана и его жены Марии. Святой праведный Иоаким (ее муж) был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира.

Праведная Анна, матерь Богородицы vseikony.ru/

У них не было ребенка, потому священник не принял принесение Богу, так как бездетный муж не имеет права этого делать. Долго молились они Господу, который послал праведным дочь. Ангел возвестил их о том, что у них родится девочка, которую благословит весь род человеческий. Ребенка своего они назвали Марией. Святая Анна скончалась в 70 лет в храме.

День собирания звезд

Звездопад pixabay

День собирания звезд ежегодно отмечается 7 августа. В данное время года метеоритный поток особенно яркий, поэтому все желающие могут выбрать открытое пространство и наслаждаться потоком падающих звезд, загадав желание.

Звездопад pixabay

Приметы на 7 августа

Светлая и теплая погода – зима снежной не будет.

Утром холодно – зима студеной будет и наступит рано.

Какая погода будет до обеда – такая же и до конца декабря.

Аисты в стаи собираются – зима будет холодной и ранней.

Муравьи резко увеличивают муравейники – зима будет достаточно холодной.

Что нельзя делать 7 августа

Ругаться в этот день запрещено, так как предки считали, что это плохая примета – можно накликать на себя беду. Также запрещено чинить обувь и одежду, жадничать, оставлять ребенка одного в комнате и пересаживать цветы.

Кто родился 7 августа

София Ротару instagram /sofiarotaru.officia

Украинская, советская певица. Прославилась благодаря песне "Червона рута" композитора Владимира Ивасюка. Известные композиции: "Лаванда", "Я назову планету", "Луна-Луна", "Небо – это я", "Было, но прошло", "Одна калина", "Хуторянка" и многие другие.

Виктор Медведчук facebook /MEDVEDCHUKVV/

Украинский политический и государственный деятель, кум президента РФ Владимира Путина, бывший народный депутат. Его партия "Оппозиционная платформа "За життя" взяла участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года.

Шарлиз Терон для Marie Claire instagram /charlizeafrica

Американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения, продюсер. Стала известной в 1990-х благодаря ролям в фильмах "Два дня в долине", "Могучий Джо Янг", "Адвокат дьявола" и "Правила виноделов". Снялась также в "Безумный Макс. Дорога ярости", "Форсаж 8", "Белоснежка и охотник" и много где еще.

Яна Клочкова instagram /yana_klochkova

Украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр: 2000, 2004 и 2008 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься.

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