Приметы и праздники 6 июля: что запрещено делать в этот день

6 июля 2020 года в Украине и мире отмечают Международный день поцелуя. По народному календарю – Аграфена Купальница. Также с заходом солнца люди начинают отмечать Ивана Купала.

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Аграфена Купальница

Этот праздник у славянских народов ассоциировался с любимым летним времяпрепровождением — купанием. Все, что было связано с водой, баней и купанием, имело мистическое значение в этот день. К тому же он отмечался накануне дня Ивана Купалы. В православии в этот день чтят память святой Агриппины Римской, прозванной в народе Аграфеной.

Аграфена Купальница, вечером начинается праздник Ивана Купала Рixabay

Крестьяне заготавливали в этот день банные веники на целый год. Иногда веники делали из различных пород лиственных деревьев и растений, тогда в каждый веник входило по ветке: от березы, ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины, калины, рябины и других растений.

На Аграфену обязательно мылись и парились в банях, используя при этом для исцеления от болезней разные лечебные травы. Парились веником из богородицкой травы и папоротника, иван-да-марьи и ромашки, из лютика и полыни, мяты пахучей.

Вечером после всех банных процедур люди готовились к отмечанию важного славянского праздника – Ивана Купала. Именно в ночь с 6 на 7 июля славяне прыгали через костер, гадали на суженных и на будущее и проводили множество защитных ритуалов.

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Всемирный день поцелуя

Всемирный день поцелуя – неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля. Родиной всемирного дня поцелуев считается Великобритания. Именно на берегах Туманного Альбиона в конце XIX века сочли, что поцелуй достоин того, чтобы иметь собственный праздник как одно из проявлений любви.

Всемирный день поцелуя: как отмечают Рixabay

Приметы на 6 июля

На Аграфену сажали репу, чтобы снять богатый урожай и получить овощи с большим содержанием витаминов.

По поверьям, рожденный 6 июля удачлив и способен делиться своим везением с близкими людьми.

Дождь в этот день сулит еще пять дней сырой погоды.

В праздничный день было принято умываться утренней росой, чтобы сохранить молодость и обрести здоровье.

6 июля соловей не поет – пора ячмень собирать.

В день праздника в баньке попариться – здоровье обрести.

Большая роса на Ивана – будет урожай огурцов и орехов.

Дождливый день – на неурожай.

Что нельзя делать 6 июля

Нельзя грустить и тосковать. Наши предки убедительно призывали в день Аграфены Купальницы радоваться жизни, выкинув весь негатив из головы.

Если есть выбор, то лучше не планировать на этот день роды. Считается, что они пройдут не совсем гладко.

Не стоит давать в этот день деньги в долг, иначе в ближайшее время можно начать падать в финансовую пропасть.

Сны, увиденные в эту ночь, можно не анализировать. Наше подсознание будет обнуляться, очищаясь от негатива.

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