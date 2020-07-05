МоваЯзык

Топ-темы:

Приметы и праздники 6 июля: что запрещено делать в этот день

Ева Романова
Праздники
1,1 т.
Купальские праздники( фото: UKR.MEDIА)

Купальские праздники( фото: UKR.MEDIА).

6 июля 2020 года в Украине и мире отмечают Международный день поцелуя. По народному календарю – Аграфена Купальница. Также с заходом солнца люди начинают отмечать Ивана Купала.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 6 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Аграфена Купальница

Этот праздник у славянских народов ассоциировался с любимым летним времяпрепровождением — купанием. Все, что было связано с водой, баней и купанием, имело мистическое значение в этот день. К тому же он отмечался накануне дня Ивана Купалы. В православии в этот день чтят память святой Агриппины Римской, прозванной в народе Аграфеной.

Аграфена Купальница, вечером начинается праздник Ивана Купала

Аграфена Купальница, вечером начинается праздник Ивана Купала Рixabay

Крестьяне заготавливали в этот день банные веники на целый год. Иногда веники делали из различных пород лиственных деревьев и растений, тогда в каждый веник входило по ветке: от березы, ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины, калины, рябины и других растений.

На Аграфену обязательно мылись и парились в банях, используя при этом для исцеления от болезней разные лечебные травы. Парились веником из богородицкой травы и папоротника, иван-да-марьи и ромашки, из лютика и полыни, мяты пахучей.

Вечером после всех банных процедур люди готовились к отмечанию важного славянского праздника – Ивана Купала. Именно в ночь с 6 на 7 июля славяне прыгали через костер, гадали на суженных и на будущее и проводили множество защитных ритуалов.

Читайте также на OBOZREVATEL об истории Ивана Купала, традициях, опасных поверьях и запретах.

Всемирный день поцелуя

Всемирный день поцелуя – неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля. Родиной всемирного дня поцелуев считается Великобритания. Именно на берегах Туманного Альбиона в конце XIX века сочли, что поцелуй достоин того, чтобы иметь собственный праздник как одно из проявлений любви.

Всемирный день поцелуя: как отмечают

Всемирный день поцелуя: как отмечают Рixabay

Приметы на 6 июля

  • На Аграфену сажали репу, чтобы снять богатый урожай и получить овощи с большим содержанием витаминов.

  • По поверьям, рожденный 6 июля удачлив и способен делиться своим везением с близкими людьми.

  • Дождь в этот день сулит еще пять дней сырой погоды.

  • В праздничный день было принято умываться утренней росой, чтобы сохранить молодость и обрести здоровье.

  • 6 июля соловей не поет – пора ячмень собирать.

  • В день праздника в баньке попариться – здоровье обрести.

  • Большая роса на Ивана – будет урожай огурцов и орехов.

  • Дождливый день – на неурожай.

Что нельзя делать 6 июля

  • Нельзя грустить и тосковать. Наши предки убедительно призывали в день Аграфены Купальницы радоваться жизни, выкинув весь негатив из головы.

  • Если есть выбор, то лучше не планировать на этот день роды. Считается, что они пройдут не совсем гладко.

  • Не стоит давать в этот день деньги в долг, иначе в ближайшее время можно начать падать в финансовую пропасть.

  • Сны, увиденные в эту ночь, можно не анализировать. Наше подсознание будет обнуляться, очищаясь от негатива.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в июле 2020 года: церковный календарь.

УкраинаИвана КупалаПраздникипраздник
Поделиться в Facebook
  2. Lady
  3. Праздники