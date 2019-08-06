Приметы и праздники 6 августа: что нельзя делать

6 августа в Украине и мире отмечается ряд праздников: Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, Международный день "Врачи мира за мир".

У западных христиан – Преображение Господне. Также назначен День памяти благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Приметы этого дня смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 6 августа

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы)

Памятник трагедии в Хиросиме pixabay

Приурочен к трагедии в японском городе Хиросима, пострадавшего от бомбардировки США. Сброшенная бомба "Малыш" взорвалась на высоте около 600 метров. Большая часть жилых кварталов города представляла собой постройки из дерева. Взрыв стер город с лица земли, мгновенно погибло свыше 80 тысяч человек, около 12 тысяч пропали без вести, около 40 тысяч получили ранения. Еще через три дня атомная бомба с плутониевым зарядом такой же мощности была сброшена на другой японский город — Нагасаки.

Разрушенная Хиросима

Через 10 лет после завершения Второй мировой войны и в память о трагедии Хиросимы 6 августа 1955 года состоялась Первая Международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. Хиросима стала символом пережитого ужаса применения ядерного оружия и борьбы за мир, а День Хиросимы стал именоваться Всемирным днем борьбы за запрещение ядерного оружия.

Международный день "Врачи мира за мир"

Врачи за мир

Этот праздник был предложен организацией "Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы". Он отмечается в годовщину страшной трагедии — дня бомбардировки японского города Хиросима (Hiroshima) 6 августа 1945 года.

Преображение Господне у западных христиан

Преображение Господне Католический Календарь

6 августа Католическая церковь празднует Преображение Господне — таинственное преображение, описанное в Евангелиях, явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы. Праздник Преображения отмечается Восточной Церковью с 4 века. В календарь он был введен папой Каликстом III в 1457 году.

День памяти благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида

Борис и Глеб Икона из Савво-Вишерского монастыря, XIII— начало XIV века (Киевский национальный музей русского искусства)

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (Роман и Давид) – первые русские святые, канонизированные церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Святополк подослал к Борису убийц, которых тот встретил, как мученик за молитвой. После этого он умертвил святого князя Глеба, вызвав из Мурома. Празднования в честь святых Бориса и Глеба совершаются три раза в год: 15 мая, 6 августа и 18 сентября.

Борис и Глеб - икона tretyakovgallery - неизвестный иконописец

Приметы 6 августа

Если тепло и солнечно – зима будет холодной;

Дождь с утра – к погожему и ясному дню.

Мухи с утра жужжат – к солнечной погоде. Если же мух не слышно, то будет дождь.

Южный ветер – к ненастью.

Цыплята к курице жмутся – к затяжным дождям.

Роса до полудня – будет гроза.

С осины пух полетел – пора собирать подосиновики.

Если полнолуние – нельзя рубить лес для постройки дома.

Какая погода в этот день, такой она будет во второй половине августа.

Чайки на воду часто садятся – к дождю.

Что нельзя делать 6 августа

К этой поре поспевал хлеб. Однако из уважения к святым в поле старались не выезжать и не браться за полевые работы. Это рекомендуется не делать и сегодня. Время лучше посвятить молитве.

Кто родился 6 августа

Энди Уорхол

24сми

Американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссер, заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Основатель идеологии "homo universale", создатель произведений, которые являются синонимом понятия "коммерческий поп-арт". Умер 22 февраля 1987 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа некоторым из знаков Зодиака лучше поберечься и дважды подумать перед тем, как принимать важное решение.

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