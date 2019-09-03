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3 сентября • обновлено в 22:11
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Приметы и праздники 4 сентября: что нельзя делать

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4 сентября в Украине и во всем мире православные почитают память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана, которые погибли за Христа при правлении императора Максимиана.

В народе – День Агафона-Огуменника. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 4 сентября

День памяти мученика Агафоника Никомидийского

Агафоник Никомидийский

Агафоник Никомидийский

Азбука веры

Агафоник жил в Никомидии, происходил из знатного рода Гиппасиева. Он хорошо знал Священное Писание, поэтому смог обратить многих язычников к вере во Христа, в том числе и самого первенствующего члена Сената. Всех их распяли за то, что они отказались принести жертву идолам. Мучеников Агафоника, Феопрепия, Акиндина и Севериана после долгих пыток повели на суд императора, однако по дороге тех, кто не мог дальше идти, умертвили. Агафоник и те, кто выжил в пути, по приказу императора казнили мечом.

День Агафона-Огуменника

Агафоник-Огуменник

Агафоник-Огуменник

wikipedia

В народе считали, что если хозяин не будет охранять свой урожай, нечистая сила придет и испортит его. Потому ночью люди выходили караулить снопы в тулупе наизнанку, обвязывая голову полотенцем. А с собой брали кочергу, чтобы отогнать нечистую силу.

Приметы 4 сентября

4 сентября - приметы

4 сентября - приметы

pixabay

  • День солнечный – к теплой осени

    .

  • Много грибов в лесу – к плохой рыбалке.

  • Туман в солнечных лучах быстро рассеивается –

    хорошая погода продлится много дней.

  • Мало грибов, но много орехов – к холодной и снежной зиме.

  • Тепло и паутина летит – к хорошей осени.

  • Паутина низко летит – к теплой зиме, высоко – к холодной.

Что нельзя делать 4 сентября

В этот день не рекомендуется слишком много есть, особенно пищу животного происхождения, выходить на улицу после захода солнца, брать и давать в долг и жадничать.

Кто родился 4 сентября

Бейонсе (37 лет)

Бейонсе

Бейонсе

instagram /beyonce

Настоящее имя Бейонсе Жизель Ноулз-Картер. Американская певица в стиле R`n`B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Хиты: Halo, Single Ladies, Drunk in Love, Run the World, Sweet Dreams, Hold Up и другие.

Григорий Суркис (70 лет)

Григорий Суркис

Григорий Суркис

UEFA.com

Украинский бизнесмен и политик, футбольный функционер, вице-президент УЕФА с 24 мая 2013 года по 7 февраля 2019 года. Почетный член УЕФА, президент Федерации футбола Украины.

В этот день также умер Василий Стус

Василий Стус

Василий Стус

wikipedia

Украинский поэт, диссидент, политзаключенный, герой Украины. Родился 6 января 1983 года – умер 4 сентября 1985 года после объявленной 27 августа голодовки в карцере. Посмертно реабилитирован в 1990 году. В 1989 году прах Стуса был перевезен в Украину и захоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 4 сентября по картам Таро предсказывает многим знакам Зодиака насыщенный на приключения день. Однако некоторым знакам Зодиака нужно быть очень осторожными.

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