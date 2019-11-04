Приметы и праздники 4 ноября: что нельзя делать

4 ноября отмечается День железнодорожника Украины.
Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что значит этот день для истории.
Ежегодно 4 ноября работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник. День железнодорожника установлен Указом Президента Украины № 1140/2002 от 11 декабря 2002 года.
Днем железнодорожника эта дата стала по инициативе работников Львовской железной дороги.
Народные приметы на 4 ноября
Ливень 4 ноября – дождь будет продолжаться еще долго.
Ясный день – к похолоданию.
Туман утром 4 ноября – будет оттепель.
Родились 4 ноября
1965 — Уэйн Статик , американский музыкант, вокалист группы "Static-X".
1969 — Мэттью МакКонахи, американский актер, сценарист, режиссер и продюсер, лауреат премии "Оскар".
Мэттью МакКонахи
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!