Приметы и праздники 4 ноября: что нельзя делать

4 ноября отмечается День железнодорожника Украины.

Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что значит этот день для истории.

Ежегодно 4 ноября работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник. День железнодорожника установлен Указом Президента Украины № 1140/2002 от 11 декабря 2002 года.

Днем железнодорожника эта дата стала по инициативе работников Львовской железной дороги.

Народные приметы на 4 ноября

Ливень 4 ноября – дождь будет продолжаться еще долго.

Ясный день – к похолоданию.

Туман утром 4 ноября – будет оттепель.

Родились 4 ноября

1965 — Уэйн Статик , американский музыкант, вокалист группы "Static-X".

1969 — Мэттью МакКонахи, американский актер, сценарист, режиссер и продюсер, лауреат премии "Оскар".

Мэттью МакКонахи

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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