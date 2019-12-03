Приметы и праздники 4 декабря 2019: что нельзя делать

4 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День заказов подарков и написания писем Деду Морозу и Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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День заказов подарков и написания писем Деду Морозу
4 декабря отмечается очень интересный и особенный праздник, посвященный наступающему Новому году, – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящен всем, кто верит в этого зимнего волшебника и ждет Новый год.
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Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Введение вo храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая – большой праздник, который православные христиане восточного обряда отмечают 4 декабря.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы основан на преданиях о том, что родители Пресвятой Девы Марии, исполняя обет посвятить ребенка Богу, в возрасте трех лет привели дочь в Иерусалимский храм.
Приметы 4 декабря
Сильные морозы 4 декабря – ждите суровую зиму.
Снег пошел на Введение – к весне уже не растает.
Мороз 4 декабря обещает жаркое лето.
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Что нельзя делать 4 декабря
Не стоит соседям заходить на Введение утром в чужой дом, чтобы не было нареканий, что это они принесли несчастье.
Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных.
Никому ничего не занимайте в этот день.
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Родились 4 декабря
1969 — Джей Зи, американский рэпер.
1973 — Тайра Бэнкс, американская супермодель, актриса, певица и телеведущая.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.
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