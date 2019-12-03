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3 декабря • обновлено в 20:09
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Приметы и праздники 4 декабря 2019: что нельзя делать

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4 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День заказов подарков и написания писем Деду Морозу и Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 4 декабря 2019: что нельзя делать

pexels.com

Новости
Введение вo храм Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

4 декабря отмечается очень интересный и особенный праздник, посвященный наступающему Новому году, – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящен всем, кто верит в этого зимнего волшебника и ждет Новый год.

Приметы и праздники 4 декабря 2019: что нельзя делать

pexels.com

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Введение вo храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая – большой праздник, который православные христиане восточного обряда отмечают 4 декабря.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы основан на преданиях о том, что родители Пресвятой Девы Марии, исполняя обет посвятить ребенка Богу, в возрасте трех лет привели дочь в Иерусалимский храм.

Приметы и праздники 4 декабря 2019: что нельзя делать

Приметы 4 декабря

  • Сильные морозы 4 декабря – ждите суровую зиму.

  • Снег пошел на Введение – к весне уже не растает.

  • Мороз 4 декабря обещает жаркое лето.

Приметы и праздники 4 декабря 2019: что нельзя делать

pexels.com

Что нельзя делать 4 декабря

  • Не стоит соседям заходить на Введение утром в чужой дом, чтобы не было нареканий, что это они принесли несчастье.

  • Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных.

  • Никому ничего не занимайте в этот день.

Приметы и праздники 4 декабря 2019: что нельзя делать

pexels.com

Родились 4 декабря

1969 — Джей Зи, американский рэпер.

1973 — Тайра Бэнкс, американская супермодель, актриса, певица и телеведущая.

Приметы и праздники 4 декабря 2019: что нельзя делать

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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Автор
Мария Дидык
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