Приметы и праздники 31 октября: что нельзя делать

31 октября в Украине и по всему миру отмечают много праздников, среди которых стоит отметить Международный день Черного моря и Хэллоуин.

Также отмечают Всемирный день городов и Международный день экономики. В народе – Луков день, а день ангела у Елизаветы и Андрея. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 31 октября

Праздники 31 октября

Международный день Черного моря

Черное море pixabay

Отмечается ежегодно 31 октября в память о 1996 годе, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Цель –привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб наносит ловля рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.

Хэллоуин — канун Дня всех святых

Хэллоуин pixabay

Истоки праздник берет из кельтской культуры, где четко обозначены "начала времен года", которых было четыре. Самайн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября.

Всемирный день городов

День городов pixabay

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2013 года. Цель – привлечение внимания к проблемам мировой урбанизации. Также в резолюции говорится о необходимости усиления кооперации стран в использовании возможностей и решении проблем, связанных с этим процессом, чтобы обеспечить устойчивое развитие городов во всем мире.

Международный день экономии

День экономики pixabay

27 октября 1924 года представители сберегательных банков из 29 стран собрались в итальянском Милане на свой Первый международный конгресс сберегательных банков. В последний день конгресса родилась идея создать Всемирный день сбережений.

Луков день

Святой Лука "Православие"

В этот почитают память святого Луки – апостола от семидесяти, сподвижника апостола Павла. Он был послан на первую проповедь о Царствии Небесном еще при земной жизни Спасителя. Впоследствии сопровождал в путешествиях святого Павла. Апостол принял мученическую смерть в городе Фивы. В народе почитали святого как покровителя иконописцев и живописцев. В этот день устраивали луковые базары.

Приметы 31 октября

Снег не выпал – зима нескоро настанет.

Мутные звезды – к дождю.

Лошадь фыркает – к теплу.

Домашние птицы хохлятся – к дождю.

Облака с севера на юг плывут – к солнцу.

Бледный и мутный месяц – к снегу или дождю.

Кошка пол царапает – к ветру.

Шелухи на луке много – к лютой зиме.

Что нельзя делать 31 октября

В этот день нельзя давать или брать в долг, свататься, дарить детям куклы, вспоминать умерших, ставить на стул или стол обувь. Также запрещено хвастаться здоровьем и везением, считать деньги.

Кто родился 31 октября

Питер Джексон instagram/peter__jackson

Новозеландский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер, ставший всемирно известным после выхода на экраны кинотрилогии по произведению Толкина "Властелин колец" и "Хоббит

Дмитрий Шуров instagram/dmitry_shurov

Украинский музыкант, солист группы Pianoбой, автор и исполнитель хитов "Кохання", "Родимки", "Не Вершині" "Полуничне Небо", "Родина", "Все, Що Тебе Не Вбиває".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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