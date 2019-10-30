Приметы и праздники 31 октября: что нельзя делать

31 октября в Украине и по всему миру отмечают много праздников, среди которых стоит отметить Международный день Черного моря и Хэллоуин.
Также отмечают Всемирный день городов и Международный день экономики. В народе – Луков день, а день ангела у Елизаветы и Андрея. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.
Праздники 31 октября
Праздники 31 октября
Международный день Черного моря
Черное море
pixabay
Отмечается ежегодно 31 октября в память о 1996 годе, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Цель –привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб наносит ловля рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.
Хэллоуин — канун Дня всех святых
Хэллоуин
pixabay
Истоки праздник берет из кельтской культуры, где четко обозначены "начала времен года", которых было четыре. Самайн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября.
Всемирный день городов
День городов
pixabay
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2013 года. Цель – привлечение внимания к проблемам мировой урбанизации. Также в резолюции говорится о необходимости усиления кооперации стран в использовании возможностей и решении проблем, связанных с этим процессом, чтобы обеспечить устойчивое развитие городов во всем мире.
Международный день экономии
День экономики
pixabay
27 октября 1924 года представители сберегательных банков из 29 стран собрались в итальянском Милане на свой Первый международный конгресс сберегательных банков. В последний день конгресса родилась идея создать Всемирный день сбережений.
Луков день
Святой Лука
"Православие"
В этот почитают память святого Луки – апостола от семидесяти, сподвижника апостола Павла. Он был послан на первую проповедь о Царствии Небесном еще при земной жизни Спасителя. Впоследствии сопровождал в путешествиях святого Павла. Апостол принял мученическую смерть в городе Фивы. В народе почитали святого как покровителя иконописцев и живописцев. В этот день устраивали луковые базары.
Приметы 31 октября
Снег не выпал – зима нескоро настанет.
Мутные звезды – к дождю.
Лошадь фыркает – к теплу.
Домашние птицы хохлятся – к дождю.
Облака с севера на юг плывут – к солнцу.
Бледный и мутный месяц – к снегу или дождю.
Кошка пол царапает – к ветру.
Шелухи на луке много – к лютой зиме.
Что нельзя делать 31 октября
В этот день нельзя давать или брать в долг, свататься, дарить детям куклы, вспоминать умерших, ставить на стул или стол обувь. Также запрещено хвастаться здоровьем и везением, считать деньги.
Кто родился 31 октября
Питер Джексон (58 лет)
Питер Джексон
instagram/peter__jackson
Новозеландский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер, ставший всемирно известным после выхода на экраны кинотрилогии по произведению Толкина "Властелин колец" и "Хоббит
Дмитрий Шуров (38 лет)
Дмитрий Шуров
instagram/dmitry_shurov
Украинский музыкант, солист группы Pianoбой, автор и исполнитель хитов "Кохання", "Родимки", "Не Вершині" "Полуничне Небо", "Родина", "Все, Що Тебе Не Вбиває".
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.
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