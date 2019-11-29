Приметы и праздники 30 ноября 2019: каким будет этот день

30 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день защиты информации и Всемирный день домашних животных.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Международный день защиты информации

В 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября Международным днем защиты информации (Computer Security Day). Целью Дня, который также известен как День компьютерной безопасности, является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.

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Всемирный день домашних животных

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day). Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности.

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Приметы 30 ноября

Хорошая погода 30 ноября — зима будет теплой, и наоборот.

Мрачная погода — солнечных дней зимой будет мало.

Темный лед на реке — к хорошему урожаю.

Если облачная погода продолжается до полудня, а затем небо проясняется, то зима будет солнечной и мягкой.

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Что нельзя делать 30 ноября

Не говорите с человеком, который пришел к вам домой через порог.

Не выполняйте в этот день тяжелую работу.

Не свистите в доме.

Не садитесь на стол – к беде.

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Родились 30 ноября

1874 — Уинстон Черчилль (ум. 1965), британский политический деятель, премьер-министр в 1940—1945 и 1951—1955.

1945 — Роджер Гловер, бас-гитарист английской рок-группы "Deep Purple".

1955 — Билли Айдол, английский рок-певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также начнется последний многодневный пост.

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