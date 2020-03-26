Приметы и праздники 27 марта: что нельзя делать в этот день

27 марта отмечают в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день театра.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный день театра

Всемирный день театра (World Theatre Day) установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра (International Theatre Institute, ITI) и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными театральными обществами. Традиционно он проходит под единым девизом: "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".

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Приметы и запреты на 27 марта

Если возьмешь в руки нож или другой острый предмет, то накличешь на всю семью несчастье и сильные ссоры.

Если 27-го мороз, то холодно будет еще неделю.

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Что нельзя делать 27 марта

27 марта нужно зеркала занавешивать тканью, так как зазеркалье вытягивает жизненную силу. И нельзя смотреть на себя в зеркало – заболеете.

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