Приметы и праздники 27 февраля: что нельзя делать в этот день

27 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Международный день полярного медведя и Всемирный день неправительственных организаций.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Международный день полярного медведя

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя или День белого медведя. Основной целью проведения Дня является распространение информации о полярном медведе и привлечение внимания общества к необходимости охраны самого крупного наземного хищника планеты.

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Всемирный день неправительственных организаций

27 февраля отмечается Всемирный день неправительственных организаций или Всемирный день НПО. Иногда праздник именуется и как Всемирный день НКО. Традиционно Всемирный день НПО отмечается проведением форумов, конференций, выставок и других мероприятий, на которых обсуждаются проблемы и подчеркиваются достижения неправительственных и некоммерческих организаций в деле построения гражданского общества, продвижения гражданских инициатив как части Программы устойчивого развития, провозглашённой ООН.

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Приметы 27 февраля

Если за окном хорошая погода, то грядет небольшое похолодание.

Крепкий мороз - к знойному лету.

Солнечный день - к теплому лету, но морозы продержатся еще долго.

Синицы щебечут громко - к потеплению.

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