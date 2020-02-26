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26 февраля • обновлено в 21:22
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Приметы и праздники 27 февраля: что нельзя делать в этот день

1.9т
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27 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Международный день полярного медведя и Всемирный день неправительственных организаций.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 27 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Международный день полярного медведя

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя или День белого медведя. Основной целью проведения Дня является распространение информации о полярном медведе и привлечение внимания общества к необходимости охраны самого крупного наземного хищника планеты.

Приметы и праздники 27 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Всемирный день неправительственных организаций

27 февраля отмечается Всемирный день неправительственных организаций или Всемирный день НПО. Иногда праздник именуется и как Всемирный день НКО. Традиционно Всемирный день НПО отмечается проведением форумов, конференций, выставок и других мероприятий, на которых обсуждаются проблемы и подчеркиваются достижения неправительственных и некоммерческих организаций в деле построения гражданского общества, продвижения гражданских инициатив как части Программы устойчивого развития, провозглашённой ООН.

Приметы и праздники 27 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 27 февраля

  • Если за окном хорошая погода, то грядет небольшое похолодание.

  • Крепкий мороз - к знойному лету.

  • Солнечный день - к теплому лету, но морозы продержатся еще долго.

  • Синицы щебечут громко - к потеплению.

Приметы и праздники 27 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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