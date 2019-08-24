Приметы и праздники 25 августа: что нельзя делать

25 августа в Украине и во всем мире отмечается несколько праздников и памятных дат. Среди них: День Шахтера, День памяти мучеников Фотия и Аникиты.

В народе – Фотя Поветенный. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 25 августа

День шахтера

День шахтера pixabay

Шахтеры отмечают свой профессиональный праздник ежегодно в последнее воскресенье августа. Официально это событие было утверждено в СССР 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года.

Этот день является важным праздником, отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями. Также вспоминают тех, кто отдал жизнь этому нелегкому делу.

День памяти мучеников Фотия и Аникиты, в народе – Фотя Поветенный

Мученики Фотий и Аникита Азбука веры

Мученики были родом из Никомидии. Аникита, военный сановник, обличал императора Диоклитиана, установившего на городской площади орудия казни для устрашения христиан. Правитель приказал мучить Аникиту, а затем бросить его на съедение животным, однако лев ласкался к святому. Все другие орудия пыток постоянно ломались и выходили из строя, даже олово остыло.

Тогда племянник мученика Фотий обратился к царю с просьбой уверовать в единого Бога. В итоге их привязали за ноги к диким коням, но святые оставались невредимыми, после этого не пострадали в накаленной бане. Диоклитиан велел разжечь огромную печь, в которую вступили воодушевленные Аникитой и Фотием христиане. Так они все и умерли с молитвой на устах.

В народе было принято в этот день прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи.

Приметы 25 августа

Лето - праздники pixabay

Иней утром – будет хороший урожай озимых на следующий год.

Дождливо – бабье лето будет коротким.

Теплая и ясная погода – к урожаю белых грибов в лесах.

Молодой месяц на небе – к порывистому ветру.

Кошка долго моется – к теплу.

Лягушки громко квакают – к дождю.

Что нельзя делать 25 августа

Давать ребенку еду через костер запрещено, иначе вырастет вором. Также в этот день нельзя ссориться, устраивать громкие вечеринки.

Кто родился 25 августа

Шон Коннери (89 лет)

Молодой Шон Коннери - Джеймс Бонд

Британский актер, продюсер, лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии "BAFTA", трехкратный лауреат премии "Золотой глобус". Известные роли: "Джеймс Бонд", "Горец", "Лига выдающихся джентльменов", "Никогда не говори "никогда", "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Первый рыцарь", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Доктор Но", "Голдфингер" и многие другие.

Блейк Лайвли instagram /blakelively

Американская актриса и фотомодель, наиболее известная благодаря роли Серены ван дер Вудсен в молодежном сериале "Сплетница". Также неформально ее называли музой Карла Лагерфельда.

Клаудия Шиффер в последней фотосессии для Vogue instagram /claudiaschiffer

Немецкая супермодель, киноактриса, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, любовный гороскоп с 19 по 25 августа 2019 года по картам Таро Казановы обещает тотальную романтику Рыбам, роковое увлечение Ракам и начало светлой полосы жизни Козерогам.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!