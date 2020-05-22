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22 мая • обновлено в 21:56
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Приметы и праздники 23 мая: что нельзя делать в этот день

2.3т
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23 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день черепахи.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 23 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Всемирный день черепахи

23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи — животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми.

Приметы и праздники 23 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 23 мая

  • До рассвета слышны птичьи песни – будет дождь.

  • К вечеру не исчезают кучевые облака – ожидайте улучшения погоды.

  • Дождь идет – лето будет ненастным.

  • Дует ветер во время дождя – ожидайте хорошей погоды.

Приметы и праздники 23 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 23 мая

  • Лениться.

  • Пренебрежительно относиться к жилищу.

  • Переедать.

Приметы и праздники 23 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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