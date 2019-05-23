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Приметы и праздники 23 мая 2019: каким будет этот день

4.3тЧитать материал на украинском

23 мая 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день празднуют Международный день черепахи, а также родился Фил Сэлуэй, барабанщик британской рок-группы "Radiohead".

Приметы в этот день могут предсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 23 мая 2019: каким будет этот день

pexels.com

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Всемирный день черепахи

23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи — животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми.

Приметы и праздники 23 мая 2019: каким будет этот день

pexels.com

Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах (American Tortoise Rescue). Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.

Приметы и праздники 23 мая 2019: каким будет этот день

pexels.com

Приметы 23 мая

  • Дождь идет – лето будет ненастным;

  • Лопаются березовые сережки – пора хлеб сеять;

  • Утром пчелы очень быстро и весело летают – будет солнечный день;

  • Дует ветер во время дождя – ожидай хорошей погоды;

  • К вечеру 23 мая не исчезают кучевые облака – ожидай улучшения погоды.

Приметы и праздники 23 мая 2019: каким будет этот день

pexels.com

Родились 23 мая

1967 — Фил Сэлуэй, барабанщик британской рок-группы "Radiohead".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько отдыхать украинцы в 2019 году.

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