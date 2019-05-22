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Приметы и праздники 22 мая 2019: что нельзя делать в этот день

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22 мая 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, православные христиане сегодня почитают святого Николая Николая Чудотворца. Праздник отмечают дважды в году, 19 декабря — День святого Николая, а 22 мая — Николая Весеннего.

Кроме того, 22 мая родились политик Арсений Яценюк и музыкант Сергей Жуков. Приметы в этот день могут предсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 22 мая 2019: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
Весенний Николай 2019: как отмечать и что нельзя делать в праздник 22 мая

День Николая Весеннего

22 мая православные христиане почитают святого Николая и отмечают праздник Николая Чудотворца. Святой Николай умер 19 декабря (по Григорианскому календарю - 6 декабря) в период между 343-м и 352-м годами. Его похоронили в Соборном храме в городе Миры Ликийские. После того, как на город напали мусульмане, которые хотели уничтожить мощи Святого Николая, верующие тайно вывезли мощи святого в город Бари на берегу Адриатического моря.

Приметы и праздники 22 мая 2019: что нельзя делать в этот день

Укринформ

Приметы 22 мая

  • Если на Николая идет дождь, то будет богатый урожай.

  • Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.

  • Ольха зацвела – пора гречиху сеять.

Приметы и праздники 22 мая 2019: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Родились 22 мая

1974 — Арсений Яценюк, украинский политик.

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

Фокус.ua

1976 — Сергей Жуков, музыкант, участник поп-группы "Руки Вверх!".

Сергей Жуков

Сергей Жуков

Клео.Ру

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько отдыхать украинцы в 2019 году.

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