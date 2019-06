Приметы и праздники 20 июня: что нельзя делать

20 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников: Всемирный день беженцев, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, Праздник Тела и Крови Христовых у западных христиан.

Также по народному календарю 20 июня отмечают день Святого Федота. Приметы расскажут, какую ждать погоду. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

pexels.com

Каждый год 20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев (World Refugee Day), утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 55/76) в 2000 году. Как сказано в резолюции, решение принято по согласованию с Организацией Африканского единства (ОАЕ), так как ранее в этот день, начиная с 1969 года, отмечался Международный день африканских беженцев.

Беженцы USA for UNHCR

20 июня защитники животных призывают обратить внимание на проблемы слонов — самых величественных животных современности. Впервые Всемирный день защиты слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos, IDAEZ) был отмечен в 2009 году, тогда же активисты движения определили свои основные задачи, главная из которых — освобождение всех слонов мира из неволи. С тех пор этот День отмечается ежегодно.

Слон в зоопарке pexels.com

Праздник Тела и Крови Христовых (Corpus Christi) отмечается ежегодно в четверг после Троицы и является торжественным празднованием священной евхаристии (Holy Eucharist) по сравнению с ежедневной святой Мессой.

Библия pexels.com

В православной церкви 20 июня почитается память мученика Феодота Анкирского, который жил на территории города Анкира в III веке. У него была собственная гостиница, в которой он часто беседовал со своими постояльцами о вере и жизни. Благодаря этому, он смог обратить в христианство многих грешников – они раскаялись и пришли к Богу.

Федот Анкирский УНИАН

Приметы 20 июня

Дождь на Федота – будет плохой урожай ржи;

Хорошая погода на Федота – примета того, что будет богатый урожай;

Гром гремит – будет долгое ненастье, и плохая погода, скорее всего, продлится несколько дней;

Гром переходит с места на место и слышится с разных сторон – возможен град вместе с похолоданием.

pexels.com

Родились 20 июня

1967 — австралийско-американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Николь Кидман. Она является лауреатом премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы", а также обладательницей именной звезды на Голливудской "Аллее славы", пяти премий "Золотой глобус" (1996, 2002, 2003, 2018 — дважды), приза "Серебряный медведь" (2003), премии BAFTA (2003), двух премий "Эмми" (2017 — дважды) и премии "Сатурн".

Николь Кидман 24СМИ

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!