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Приметы и праздники 20 июня: что нельзя делать

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20 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников: Всемирный день беженцев, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, Праздник Тела и Крови Христовых у западных христиан.

Также по народному календарю 20 июня отмечают день Святого Федота. Приметы расскажут, какую ждать погоду. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 20 июня: что нельзя делать

pexels.com

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Каждый год 20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев (World Refugee Day), утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 55/76) в 2000 году. Как сказано в резолюции, решение принято по согласованию с Организацией Африканского единства (ОАЕ), так как ранее в этот день, начиная с 1969 года, отмечался Международный день африканских беженцев.

Беженцы

Беженцы

USA for UNHCR

20 июня защитники животных призывают обратить внимание на проблемы слонов — самых величественных животных современности. Впервые Всемирный день защиты слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos, IDAEZ) был отмечен в 2009 году, тогда же активисты движения определили свои основные задачи, главная из которых — освобождение всех слонов мира из неволи. С тех пор этот День отмечается ежегодно.

Слон в зоопарке

Слон в зоопарке

pexels.com

Праздник Тела и Крови Христовых (Corpus Christi) отмечается ежегодно в четверг после Троицы и является торжественным празднованием священной евхаристии (Holy Eucharist) по сравнению с ежедневной святой Мессой.

Библия

Библия

pexels.com

В православной церкви 20 июня почитается память мученика Феодота Анкирского, который жил на территории города Анкира в III веке. У него была собственная гостиница, в которой он часто беседовал со своими постояльцами о вере и жизни. Благодаря этому, он смог обратить в христианство многих грешников – они раскаялись и пришли к Богу.

Федот Анкирский

Федот Анкирский

УНИАН

Приметы 20 июня

Дождь на Федота – будет плохой урожай ржи;

Хорошая погода на Федота – примета того, что будет богатый урожай;

Гром гремит – будет долгое ненастье, и плохая погода, скорее всего, продлится несколько дней;

Гром переходит с места на место и слышится с разных сторон – возможен град вместе с похолоданием.

Приметы и праздники 20 июня: что нельзя делать

pexels.com

Родились 20 июня

1967 — австралийско-американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Николь Кидман. Она является лауреатом премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы", а также обладательницей именной звезды на Голливудской "Аллее славы", пяти премий "Золотой глобус" (1996, 2002, 2003, 2018 — дважды), приза "Серебряный медведь" (2003), премии BAFTA (2003), двух премий "Эмми" (2017 — дважды) и премии "Сатурн".

Николь Кидман

Николь Кидман

24СМИ

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