Приметы и праздники 20 февраля: что нельзя делать в этот день

20 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: День памяти святителя Парфения, епископа Лампсакийского и Всемирный день социальной справедливости.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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День памяти святителя Парфения, епископа Лампсакийского
Святитель Парфений, епископ Лампсакийский, родился в городе Мелитополе, где его отец Христофор служил дьяконом. Парфений славился добрым сердцем, и, занимаясь рыболовством, он раздавал вырученные деньги нищим. Исполненный благодати Божией, святой Парфений с 18-ти лет именем Христовым лечил болезни, изгонял бесов и творил другие чудеса.
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Всемирный день социальной справедливости
Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) отмечается ежегодно, начиная с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого праздника в специальной резолюции № A/RES/62/10 от 26 ноября 2007 года.
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Приметы на 20 февраля
Ветер обещает хороший урожай зерновых культур.
Если солнце на закате окрашивается в багрянец, лето будет прохладным.
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Что нельзя делать 20 февраля
Нельзя справлять свадьбу ведь это поминальный день. Заключение брака 20 февраля – плохой знак.
Нежелательно женщинам носить платье зеленого цвета и совершать покупки – это сулит неприятности.
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