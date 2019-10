Приметы и праздники 2 октября: что нельзя делать

2 октября в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников, среди которых стоит отметить День социального педагога и день ненасилия.

В народе – Трофим и Зосима, а у евреев начинается пост Гедалии. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 2 октября

День социального педагога

Отмечается ежегодно 2 октября. В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов, в которой участвовали представители 44 стран. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов. Одна из функций социальной педагогики — разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.

День ненасилия

Праздник установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года. Дата выбрана не случайно: 2 октября 1869 года родился Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии и стратегии ненасилия. Этот день служит дополнительным поводом для того, чтобы "пропагандировать ненасилие, в том числе путем просветительной и общественно-разъяснительной работы".

Трофим и Зосима

В этот день отмечается праздник двух святых мучеников — Зосимы Пустынника и Трофима. Зосима удалился в пустыню, где мирно соседствовал с дикими зверями. Из-за веры был предан пыткам.

Трофим пострадал за веру в III веке. Однажды в Антиохии во время языческого праздника Трофим и его друг Савватий молили Бога наставить соплеменников на путь спасения. Об этом узнал правитель. Он приказал подвергнуть друзей пыткам и, в конце концов, казнить.

Пост Гедалии

Это день траура и поста, отмечаемый 3 тишрея по еврейскому календарю, на следующий день после Рош ха-Шана. Если выпадает на субботу, пост сдвигается на воскресенье и продолжается от восхода солнца до появления первых звезд, в это время ничего не едят и ничего не пьют.

Приметы 2 октября

Гром гремит – до бесснежной зимы.

Туман и влажно – к теплой осени.

Журавли высоко летят – к теплой осени.

Много рябины выросло – к дождливой осени.

Что нельзя делать 2 октября

Категорически запрещено лениться и брать в руки острые колюще-режущие предметы. Также нельзя в этот день завидовать и врать.

Кто родился 2 октября

Юрий Левитан

Родился в 1941 году – умер 4 августа 1983 года. Диктор Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию, народный артист СССР.

Украинский артист, продюсер, композитор, автор песен, режиссер, сценарист, телеведущий, народный артист Украины. На протяжении 20 лет активно занимается творчеством, совмещая музыкальные и телевизионные проекты. С 2016 года – член жюри украинского отбора на Евровидение и проекта "Х-Фактор".

Британский музыкант-мультиинструменталист, певец и автор песен, актер, общественный деятель и филантроп. Солист группы The Police в 1976—1984 годах. С 1984 года выступает сольно. Самые популярные песни: Shape Of My Heart, Fragile, Englishman in New York, Desert Rose, Fields of Gold.

