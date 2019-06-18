Приметы и праздники 18 июня 2019: что нельзя делать

18 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат: День устойчивой гастрономии, День участкового инспектора полиции в Украине.

Также отмечают День прав человека в Азербайджане, День памяти святой Гаянэ в Армении и День памяти святого князя Феодора Ярославича Новгородского. По народному календарю – Дорофеев день. Приметы расскажут, что ждать от погоды. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит 18 июня для истории.

День устойчивой гастрономии был учрежден резолюцией 21 декабря 2016 года Генеральной Ассамблеи ООН. Цель – сосредоточить внимание мирового сообщества на той роли, которую устойчивая гастрономия может сыграть в достижении целей в области устойчивого развития, в том числе за счет ускорения сельскохозяйственного развития, повышения продовольственной безопасности, улучшения питания людей, обеспечения устойчивого производства продовольствия и сохранения биоразнообразия.

Еда pixabay

День участкового инспектора полиции в Украине – был учрежден в 2004 году приказом министра внутренних дел. "День рождения" этого праздника считается 18 июня 1923 года, когда народный комиссар внутренних дел милиции УССР подписал приказ "Об утверждении инструкции для районных наблюдателей городских отделов".

День прав человека в Азербайджане – был учрежден 18 июня 2007 года Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Предпосылкой стало утверждение 18 июня 1998 года общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым "Государственной программы по защите прав человека".

День прав человека в Азербайджане Tert.am

День памяти святой Гаянэ в Армении – раннехристианская мученица. Вместе с 36 подругами она погибла от руки царя Трдата III. 37 христианских дев в 301 году бежали в Армению из Рима и просили убежища от гонений. Царь Трдат III предоставил им крышу над головой, но ему приглянулась одна из девушек – Рипсимэ. Она отказалась отдаться царю, потому что отдала себя Богу. В итоге к нему привели настоятельницу Гаянэ, чтобы она могла повлиять на свою воспитанницу для спасения остальных дев. Но дьяконисса велела не поддаваться требованиям царя. Трдат пришел в ярость и приказал казнить Гаянэ и ее воспитанниц.

Храм святой Гаянэ

Икона Рипсимэ

Дорофеев день – в честь священномученика Дорофея Тирского (3-4 века). Он служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане скрывался от язычников. В период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.

На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году — "воробьиные". В этот день расцветает сон-трава, которая показывает спящим будущее.

Сон-трава pixabay

Что нельзя делать на Дорофея

Особых запретов 18 июня нет. Нельзя просто так собирать сон-траву (прострел), нужно знать специальные заговоры. Также по народным приметам, нельзя откладывать любые незаконченные дела на потом.

Приметы 18 июня

Выползло много пауков – будет жарко.

Стоит хорошая погода, а утром обильная роса – будет большой урожай.

Утром чувствуется резкий запах травы – будет дождь.

Туман по воде стелется – грибов будет много.

Если выполоть сорняки утром – больше не появятся.

Кто родился 18 июня

Максим Галкин – 43 года. Российский шоумен, пародист и юморист. Супруг Аллы Пугачевой.

Максим Галкин Instagram@maxgalkinru

Ричард Мэдден – 33 года. Шотландский актер, которого все знают, как Робба Старка в "Игре престолов". Также снимался в сериале "Медичи".

Ричард Мэдден Instagram@maddenrichard

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня 2019 года в мире отмечали День Святого Духа и Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!