Приметы и праздники 18 февраля: что нельзя делать в этот день

18 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: День мученицы Агафьи.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День мученицы Агафьи

18 февраля православные верующие отмечают День святой мученицы Агафьи. Православная церковь почитает в этот день память святой мученицы Агафью, которая пострадала за веру во время гонений на христиан. В народе считали, что Агафья покровительствует рогатому скоту. Именно поэтому, ей молились о здоровье животных, просили сохранить их от сглаза и порчи.

Народные приметы на 18 февраля

Морозный день – весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей.

Нет снега 18 февраля – ждите засуху в летний период.

Если ударяет мороз – примета к тому, что, скорее всего, лето будет знойным.

Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – можно ожидать весну.

Если на улице стоит морозная погода, то лето, в соответствии с приметами, будет теплым и без дождей.

pexels.com

Что нельзя делать 18 февраля

Спать в ночь на Агафью нельзя, потому что бесы в дом проникнут.

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