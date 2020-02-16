Главная Новости
16 февраля • обновлено в 20:28
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Приметы и праздники 17 февраля: что нельзя делать в этот день

981
Читать материал на украинском

17 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: День спонтанного проявления доброты.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 17 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
Праздники и памятные даты февраля: что отмечается

День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day), отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, — одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

Приметы и праздники 17 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы на 17 февраля

  • Ветки ели сгибаются вниз - к снегопаду. Если ветки смотрят вверх - день будет ясным.

  • Лес вдали кажется черным - к теплу.

  • Знахари и колдуны в этот день заговаривали ветер, делали таким способом привороты, отвороты, а также лечили болезни желудка и поджелудочной железы.

  • Если в этот день вам приснилась птица – ждите хороших новостей.

  • Если приснилась свинья - к тяжелым жизненным испытаниям.

Приметы и праздники 17 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 17 февраля

  • Нельзя в этот день собираться в дальнюю дорогу - пути не будет. Но коль уж возникла неотложная причина, следует помолиться небесному покровителю этой даты.

  • 17 февраля не рекомендуется стричься, обрезать ногти и мыться - к худу.

Приметы и праздники 17 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Соавторы - Всех Вас с Днем спонтанного проявления доброты . Что бы не испортить праздник- пошел спать - ибо в отличии от вас я работаю не здесь. Спокойной так сказать ночи.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги