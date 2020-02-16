Приметы и праздники 17 февраля: что нельзя делать в этот день

17 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: День спонтанного проявления доброты.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day), отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, — одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

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Приметы на 17 февраля

Ветки ели сгибаются вниз - к снегопаду. Если ветки смотрят вверх - день будет ясным.

Лес вдали кажется черным - к теплу.

Знахари и колдуны в этот день заговаривали ветер, делали таким способом привороты, отвороты, а также лечили болезни желудка и поджелудочной железы.

Если в этот день вам приснилась птица – ждите хороших новостей.

Если приснилась свинья - к тяжелым жизненным испытаниям.

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Что нельзя делать 17 февраля

Нельзя в этот день собираться в дальнюю дорогу - пути не будет. Но коль уж возникла неотложная причина, следует помолиться небесному покровителю этой даты.

17 февраля не рекомендуется стричься, обрезать ногти и мыться - к худу.

pexels.com

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