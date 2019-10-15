Приметы и праздники 16 октября: что нельзя делать

16 октября в Украине и во всем мире отмечаются несколько праздников, среди которых Всемирный день продовольствия, День хлеба и День анестезиолога.

Также отмечают День Босса, а в Украине в этот день гетман Павел Скоропадский издал указ о возрождении казачества. В народе – Денис Позимний, а день ангела у Дениса. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 16 октября

Всемирный день продовольствия

День продовольствия (иллюстрация фруктов) pixabay

Праздник был провозглашен в 1979 году. Главная цель – повышение уровня осведомленности населения о продовольственной проблеме в мире: голод, недоедание, нищета. В этот день проводятся благотворительные акции, помогающие облегчить положение стран "третьего мира".

Всемирный день хлеба

День хлеба pixabay

Был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров и приурочен к Всемирному дню продовольствия. Это профессиональный праздник работников данной отрасли.

Всемирный день анестезии (День анестезиолога)

День анастезии Медвестник

Профессиональный праздник ежегодно отмечается 16 октября. Эта область медицины на официальном уровне появилась еще в середине 19 века: 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом.

День Босса (Шефа)

День Босса pixabay

Профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней впервые предложила установить секретарь американской компании State Farm Insurance Company Патриция Хароски в 1958 году. В 1962 году в США его официально утвердили. Позже праздник поддержали и в Европе, а в последнее время он начал набирать популярность и в Украине. В этот день принято поздравлять начальство.

Денис Позимний

Дионисий Ареопагит Википедия

В этот день почитают память святого Дионисия Ареопагита, жившего в Афинах в I веке. Он был учеником апостола Павла, проповедовал христианство в Галлии. Погиб от рук язычников. В народе считалось, что в этот день выходят злые духи, которые вызывают болезни. Чтобы защититься, собиралась осиновая кора, которую всегда носили с собой, а в избе хранили осиновое полено.

Приметы 16 октября

В зайцах много жира – к долгой и холодной зиме.

Кроты в норы много соломы и жнивья наносили – к лютой зиме.

Домашняя скотина к вечеру разревелась – к ненастью.

Шиповник повторно зацвел – к теплой и долгой осени.

Темные низкие облака в небе – к похолоданию и снегопаду.

Галки собрались в стаи – к теплой погоде.

Что нельзя делать 16 октября

Категорических запретов в этот день нет. В народе считалось, что на Дениса можно пострадать от порчи, потому рекомендовалось беречься "от лихого глаза".

Кто родился 16 октября

Оскар Уайльд

Оскар Уальд Википедия

Родился в 1854 году – умер 30 ноября 1900 года. Английский писатель и поэт, один из самых известных драматургов позднего Викторианского периода.

Петр Григоренко

Петр Григоренко Википедия

Родился в 1907 году – умер 21 февраля 1987 года. Генерал-майор вооруженных сил СССР, участник диссидентского движения, правозащитник и основатель Украинской Хельсинской Группы – объединение деятелей правозащитного движения, которое было активно до 1981 года. Целью группы был контроль за соблюдением советским правительством Хельсинкских соглашений, которые гарантировали соблюдение прав человека.

Андрей Чикатило

Андрей Чикатило persona.rin.ru

Известный советский серийный убийца, насильник, педофил, некросадист, некрофил и каннибал. Годы жизни: 16 октября 1936 – 14 февраля 1994. Прозвища: Ростовский потрошитель, Гражданин Икс, Убийца из лесополосы, Бешеный зверь, Сатана, Красный кошмар, Красный потрошитель, Советский Джек-потрошитель. Сознался в 56 убийствах (версия следствия – 65), после чего был признан вменяемым и расстрелян.

Илья Лагутенко (51 год)

Илья Лагутенко instagram/mumiytroll_fan

Советский и российский рок-музыкант, поэт, артист, певец, лидер группы "Мумий Тролль".

Иоахим фон Риббентроп – день смерти

Молотов и Риббентроп жмут друг другу руки Википедия

Министр иностранных дел Германии, советник Адольфа Гитлера по внешней политике. Именно с ним был подписан Пакт "Молотов-Риббентроп" от 23 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, после 15 октября и до конца месяца у православных будет еще пять однодневных постов.

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