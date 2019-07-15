Приметы и праздники 15 июля 2019: что нельзя делать

15 июля 2019 года отмечают Всемирный день навыков молодежи и День украинских миротворцев.

Приметы в этот день могут подсказать, какой будет погода, а также каким будет урожай. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

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Ежегодно 15 июля отмечается один из международных дней ООН – Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day), учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2014 года (резолюция A/RES/69/145), с целью повышения уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости.

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21 мая 2013 года Верховная Рада Украины единогласно приняла Постановление № 292-VII "Об установлении Дня украинских миротворцев". Постановлением определено 15 июля Днем украинских миротворцев с последующим празднованием его на государственном уровне, с целью чествованием мужества и доблести, образцового выполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций и обеспечения сохранения памяти славных героев-миротворцев, которые погибли во время выполнения обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала.

Front News International

Приметы 15 июля

Сазан начинает плескаться – к теплой и ясной погоде.

Западный ветер подул – жди дождя.

Появление на деревьях первых желтых листочков предвещает раннюю осень и зиму.

Утром по воде туман стелется – к хорошей погоде.

После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде.

На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.

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Родились 15 июля

1606 — Рембрандт Харменс ван Рейн (ум. 1669), один из наиболее известных и почитаемых голландских художников.

wikipedia.org

1956 — Йен Кертис (ум. 1980), британский музыкант, певец, автор текстов песен, вокалист группы "Joy Division".

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