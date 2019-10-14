Приметы и праздники 14 октября: что нельзя делать

14 октября отмечаются несколько важных праздников и памятных дат, среди которых День защитника Украины, День украинского казачества и день создания УПА.

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в мире – Всемирный день стандартов, а день ангела у Веры. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 14 октября

Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы ВВС

Этот праздник отмечается ежегодно 14 октября, а появился на Руси еще в 1164 году. По преданию, Пресвятая Дева с ангелами явилась к молящимся, воззвала к Господу, стянула покрывала с головы и накрыла всех в храме от врагов. Из-за этого греки смогли победить сарационев.

День защитника Украины

День Защитника Украины / Покров

Этот праздник установлен указом президента Украины от 14 октября 2014 года. Учреждён "с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности". Это – официальный выходной день.

День украинского казачества

Праздник приурочен к Покрову, поскольку Матерь Божья считается защитницей и покровительницей казаков. Эта дата установлена указом президента от 7 августа 1999 года, учитывая историческое значение и заслуги казачества в утверждении украинской государственности.

День создания УПА

День создания УПА

В этот день, в 1942 году, был создан под руководством полевого командира Сергея Качинського ("Остап") первый отдел Украинской повстанческой армии, которая действовала в последствии до 1956 года. Некоторые историки считают эту дату пропагандистской и переносят период основания на полгода вперед. Главная цель создания УПА – объединить разрозненные вооруженные группы националистов под руководством ОУН. Повстанцы декларировали подготовку мощного восстания, которое должно начаться, когда СССР и Германия истощат друг друга. После этого планировалось создание самостоятельного единого украинского государства.

Всемирный день стандартов

День стандартов Пикабу

Также называется Всемирный день стандартизации. Дата призвана обратить внимание на важность действий, связанных с созданием единых стандартов. Президент ISO господин Фарук Сунтер в 1970 году предложил в этот день отмечать праздник, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всей мировой экономики.

Стандартизация — установление и применение правил, которые помогают упорядочить деятельность в определенной области на пользу.

Приметы 14 октября

Откуда ветер дует – оттуда морозы придут.

Журавли улетают – к ранней и холодной зиме.

Снег на Покров — к снежной зиме.

На улице грязь под ногами – зима встанет через четыре седьмины.

Что нельзя делать 14 октября

В этот день нельзя выполнять тяжелую работу, ругаться, пить спиртные напитки, сквернословить, брать и давать в долг.

Кто родился 14 октября

Тимур Родригез (41 год)

Тимур Родригез instagram/trodriguezzz/?hl=ru

Российский шоумен, певец, теле- и радиоведущий, актер. Участник телепроектов КВН, "Comedy Club", "Один в один!", "Ледниковый период" и других.

Ашер (Usher Raymond IV) (42 года)

Американский певец и актер, пятикратный лауреат премии "Грэмми", один из самых коммерчески успешных R&B-музыкантов афроамериканского происхождения. Продал свыше 75 млн копий альбомов по всему миру.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какой будет погода в понедельник, 14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы. Также мы выяснили, какие существуют приметы и традиции.

Более того, можно использовать интересные ритуалы в этот праздник для привлечения любви. Еще в Украине 14 октября отмечается День защитника – сравнительно "молодой" праздник. Как он появился, а также о традициях, можно посмотреть по ссылке.

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