Приметы и праздники 13 октября: что нельзя делать

13 октября отмечаются несколько праздников, среди которых День художника Украины и День работника государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

В мире – Международный день по уменьшению опасности бедствий, в народе – Михаил Соломенный, а день ангела у Александра и Полины. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 13 октября

День художника Украины

День художника pixabay

Этот праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье октября после того, как был учрежден Указом президента Украины от 9 октября 1998 года. В документе отмечено, что День художника был установлен, "учитывая роль в развитии украинского изобразительного искусства, возрождении национальных традиций в художественном творчестве".

День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины

День работника СЭС pixabay

Установлен указом Президента от 5 октября 2004 года — в знак признания вклада работников в обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения Украины. Он отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

Международный день по уменьшению опасности бедствий

Стихийные бедствия (иллюстрация) pixabay

Ежегодно отмечается 13 октября. ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий. Цель Дня – повышение уровня осведомленности. По данным ООН, только в 2004 году около 250 тысяч человек стали жертвами стихийных бедствий, а с годами эта цифра растет.

Михаил Соломенный

Митрополит Киевский Михаил Pinterest / Рихард Швульц

В этот день почитается память Михаила – первого митрополита Киевского. В конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил его в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. Позже святитель отправился в Киев, где обращал местных жителей в христианскую веру. Мощи святого хранятся в Киево-Печерской лавре.

Приметы 13 октября

Снег выпал – зима дует не скоро.

Журавли улетели в теплые края – к ранней и холодной зиме.

Мороз на окнах утром – к приходу гостей.

Сухой снег выпал – к урожайному лету.

Бледная и мутная луна в тумане – к непогоде.

Что нельзя делать 13 октября

В народе считали, что в этот день не стоит ходить в лес, а еще лучше – не выходить на улицу.

Кто родился 13 октября

Николай Боклан (56 лет)

Николай Боклан 24СМИ

Украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины, ведущий актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Саша Барон Коэн instagram/sachabaroncohen

Британский комедийный актёр, известный благодаря исполнению ролей Али Джи, Бората Сагдиева, генерал-адмирала Аладина и Бруно.

Савелий Крамаров

Савелий Крамаров Википедия

Легендарный советский и американский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР. Снялся в таких фильмах, как: "Джентельмены Удачи", "Иван Васильевич меняет профессию", "Неуловимые мстители", "12 стульев", "Афоня" и во многих известных картинах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября украинцы будут отмечать сразу несколько больших праздника: Покров Пресвятой Богорлодицы, День защитника Украины и День украинского казачества.

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