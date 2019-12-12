Приметы и праздники 13 декабря: что нельзя делать в этот день

13 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День святой Люции у западных христиан и День святого апостола Андрея Первозванного.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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День святой Люции у западных христиан
13 декабря католики отмечают День святой Люции (День святой Люсии, Saint Lucy's Day), мученицы времен Диоклетиана (3 век).
Имя Люция происходит от латинского слова "lux" — "свет". С праздником в ее честь связана поговорка: "Со святой Люцией ночи убывают". Появилась она еще в эпоху юлианского календаря, в соответствии с которым на 13 декабря приходился день зимнего солнцестояния. После григорианской реформы 1582 года самый короткий день в году выпал на 21 декабря. После этого народная мудрость перестала соответствовать действительности, что нашло отражение в дополнении к поговорке: "Со святой Люцией ночи убывают, но дни длиннее не становятся".
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День святого апостола Андрея Первозванного
13 декабря Православная церковь чтит память Апостола Андрея Первозванного. Святой апостол Андрей Первозванный – один из двенадцати апостолов. В ночь на Андрея, с 12 на 13 декабря, девушки и женщины устраивают гадания на суженого или на будущее. И хотя церковь не поощряет подобного, эта традиция является очень древней.
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Приметы 13 декабря
Если в праздник Андрея идет снег – зима будет морозной и холодной.
Холодно, но солнечно – быть хорошему урожаю.
Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет – холодная и снежная.
Если тихая вода – хорошая зима, шумная – трещать будут морозы, будут бури, метели.
Красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.
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Что нельзя делать 13 декабря
В день святого Андрея запрещается шить, ткать, прясть, выполнять тяжелую работу по дому.
Церковью запрещено гадать и устраивать шумные гулянки с алкоголем.
В этот день все еще действуют запреты Рождественского поста 2019.
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Родились 13 декабря
1893 — Микола Хвылевой (покончил с собой в 1933), украинский писатель и публицист.
Микола Хвылевой
wikipedia.org
1981 — Эми Ли, американская певица в жанре альтернативного рока.
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