Приметы и праздники 12 марта: что нельзя делать в этот день

12 марта в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день против кибер-цензуры и Всемирный день почки.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Всемирный день против кибер-цензуры
12 марта отмечается памятная дата – Всемирный день против кибер-цензуры (World Day Against Cyber Censorship), учрежденная усилиями международных организаций "Репортеры без границ" и "Международная амнистия".
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Всемирный день почки
Всемирный день почки (World Kidney Day) отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности почек.
pexels.com
Приметы на 12 марта
Если на вербе в этот день почки набухли – можно ждать богатого урожая.
Подснежники появились – пора начинать полевые работы.
Верба распускается – примета к тому, что пора проводить посев.
Макушки вербы распустились 12 марта – посевы будут хорошими.
Если же верба с середины распускается – не нужно надеяться на первые всходы.
pexels.com
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