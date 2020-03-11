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11 марта • обновлено в 23:50
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Приметы и праздники 12 марта: что нельзя делать в этот день

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12 марта в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день против кибер-цензуры и Всемирный день почки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 12 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Всемирный день против кибер-цензуры

12 марта отмечается памятная дата – Всемирный день против кибер-цензуры (World Day Against Cyber Censorship), учрежденная усилиями международных организаций "Репортеры без границ" и "Международная амнистия".

Приметы и праздники 12 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Всемирный день почки

Всемирный день почки (World Kidney Day) отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности почек.

Приметы и праздники 12 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы на 12 марта

  • Если на вербе в этот день почки набухли – можно ждать богатого урожая.

  • Подснежники появились – пора начинать полевые работы.

  • Верба распускается – примета к тому, что пора проводить посев.

  • Макушки вербы распустились 12 марта – посевы будут хорошими.

  • Если же верба с середины распускается – не нужно надеяться на первые всходы.

Приметы и праздники 12 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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