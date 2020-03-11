Приметы и праздники 12 марта: что нельзя делать в этот день

12 марта в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день против кибер-цензуры и Всемирный день почки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный день против кибер-цензуры

12 марта отмечается памятная дата – Всемирный день против кибер-цензуры (World Day Against Cyber Censorship), учрежденная усилиями международных организаций "Репортеры без границ" и "Международная амнистия".

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Всемирный день почки

Всемирный день почки (World Kidney Day) отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности почек.

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Приметы на 12 марта

Если на вербе в этот день почки набухли – можно ждать богатого урожая.

Подснежники появились – пора начинать полевые работы.

Верба распускается – примета к тому, что пора проводить посев.

Макушки вербы распустились 12 марта – посевы будут хорошими.

Если же верба с середины распускается – не нужно надеяться на первые всходы.

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