Приметы и праздники 11 января: что нельзя делать в этот день

11 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день "спасибо".
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Международный день "спасибо"
11 января можно без преувеличения назвать одной из самых "вежливых" дат в году — отмечается Международный день "спасибо" (International Thank You Day). Психологи уверены, что слова благодарности — это "устные поглаживания", которые способны успокоить и согреть своей теплотой.
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Что нельзя делать 11 января
Нельзя 11 января ходить в лес. Не послушавший запрета мог не вернуться оттуда – замерзнуть или же стать пищей для хищников.
Так как в этот день по земле ходит нечисть, то старались без большой надобности из дома не выходить.
Нельзя выпускать из дома и детей, так как считалось, что на них демоны охотятся.
Запрещается браться за важные дела, так как в этот день ничего хорошего не получится.
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Приметы 11 января
Если 11 января во дворе дома разжечь костер, то вместе с дровами сгорят все горести и печали.
Теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.
Метель обещает пасмурный июль.
Снег падает крупными хлопьями – к потеплению.
Звёзды мерцают на небе – к морозам.
Северный ветер и безоблачное небо сулят наступление холодов.
Облака низко по небу плывут – к стуже.
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