Главная Новости
10 января • обновлено в 21:11
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Приметы и праздники 11 января: что нельзя делать в этот день

2.1т
Читать материал на украинском

11 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день "спасибо".

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 11 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
Когда и как посевать на Старый Новый год: что нужно и что нельзя делать

Международный день "спасибо"

11 января можно без преувеличения назвать одной из самых "вежливых" дат в году — отмечается Международный день "спасибо" (International Thank You Day). Психологи уверены, что слова благодарности — это "устные поглаживания", которые способны успокоить и согреть своей теплотой.

Приметы и праздники 11 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 11 января

  • Нельзя 11 января ходить в лес. Не послушавший запрета мог не вернуться оттуда – замерзнуть или же стать пищей для хищников.

  • Так как в этот день по земле ходит нечисть, то старались без большой надобности из дома не выходить.

  • Нельзя выпускать из дома и детей, так как считалось, что на них демоны охотятся.

  • Запрещается браться за важные дела, так как в этот день ничего хорошего не получится.

Приметы и праздники 11 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 11 января

  • Если 11 января во дворе дома разжечь костер, то вместе с дровами сгорят все горести и печали.

  • Теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

  • Метель обещает пасмурный июль.

  • Снег падает крупными хлопьями – к потеплению.

  • Звёзды мерцают на небе – к морозам.

  • Северный ветер и безоблачное небо сулят наступление холодов.

  • Облака низко по небу плывут – к стуже.

Приметы и праздники 11 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги