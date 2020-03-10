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10 марта • обновлено в 21:19
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Приметы и праздники 11 марта: что нельзя делать в этот день

1.9т
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11 марта в Украине православная церковь почитает память святителя Порфирия.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 11 марта: что нельзя делать в этот день

День памяти святителя Порфирия

11 марта почитают память святителя Порфирия, родившегося в г. Солунь. В возрасте 25 лет он приехал в Египет, где подвизался под руководством Макария Великого. В течение 5 лет он жил в скиту, а потом отправился в Иерусалим вместе с блаженным Иеронимом. Здесь его рукоположили в сан пресвитера, а позже в сан епископа г. Газы.

Приметы и праздники 11 марта: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 11 марта

  • Снег на Порфирия растаял – жди еще морозов в ближайшие дни

  • Если птицы вьют гнезда на теневой стороне – лето будет теплым

  • Пошел снег – примета того, что летом будет много осадков

  • Прилетели грачи – снег скоро растает, но лето будет холодным

  • Воробьи в стаи сбиваются – погода будет сухой и солнечной в самое ближайшее время

  • Голуби воркуют на улице – жди потепления

  • Вороны над головой кружат – будет потепление

Приметы и праздники 11 марта: что нельзя делать в этот день

Что нельзя делать 11 марта

  • 11 марта нельзя было знакомиться с девушками и женщинами. Считалось, что в них на Порфирия может вселиться Кикимора.

Приметы и праздники 11 марта: что нельзя делать в этот день

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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