Приметы и праздники 11 июня: что нельзя делать

11 июня 2019 года отмечается день Федосьи Колосяницы. Этот день у славян был связан с рожью, которая начала колоситься, а православные почитают мученицу Феодосию Тирскую (ок.700-730).
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день, какие существуют приметы, а также кто из известных людей родился.
Кто такая Феодосия дева
Федосья Колосяница
Святая Феодосия родилась в Константинополе в VIII веке. Мать отдала ее в семь лет на воспитание в женский монастырь святой мученицы Анастасии. Когда пришло совершеннолетие, Феодосия отдала почти все наследство монастырю. Через какое-то время пришли люди от правителя Лььва Исавра, который приказал уничтожить священные изображения. Феодосия стала одной из первых послушниц, которые пытались помешать солдатам уничтожить иконы. За это их и казнили.
В этот день, если рожь начала колоситься, значит пришел срок для посева гречихи. Отсюда пришло еще одно название – "Гречишница".
Феодосья Тирская (икона)
Татарстанская митрополия
Что нельзя делать
Нельзя прыгать и скакать, чтобы не потревожить землю.
Нельзя отправляться в поездки – отпуск будет неудачным.
Нельзя начинать новые дела – будут серьезные финансовые проблемы и убытки.
Нельзя свататься и делать предложение, чтобы не было ссор и проблем.
Нельзя ссориться и грустить.
Рожь
pixabay
Приметы на 11 июня
Если рожь начала колоситься, будет хороший урожай грибов.
Если туман сухой, урожай хлеба будет плохой.
Туман стелется утром по воде, будет теплый и ясный день.
Если будет на дворе жарко, боровиков в лесу не найдешь.
Пчелы летят к ульям к дождю.
А если много пауков на дворе, будет хорошая погода.
Ветер весь день дует в одном направлении и к ночи усиливается – к дождливой погоде.
Черемуха "плачет" – будет дождь,
Кто родился
Хью Лори ("Доктор Хаус") – британский актер, профессиональный пианист, сценарист, режиссёр, продюсер, писатель и певец. Родился в 1959 году. Есть трое детей. После окончания сериала "Доктор Хаус", где снялся в главной роли, в 2012 году Лори сделал паузу и отправился гастролировать по миру вместе со своей рок-группой.
Хью Лори
facebook@HughLaurie
Как сообщал OBOZREVATEL, по гороскопу 11 июня одному из знаков Зодиака лучше перестать себя загонять, иначе неминуемы проблемы со здоровьем.
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