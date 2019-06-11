Приметы и праздники 11 июня: что нельзя делать

11 июня 2019 года отмечается день Федосьи Колосяницы. Этот день у славян был связан с рожью, которая начала колоситься, а православные почитают мученицу Феодосию Тирскую (ок.700-730).

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день, какие существуют приметы, а также кто из известных людей родился.

Кто такая Феодосия дева

Федосья Колосяница

Святая Феодосия родилась в Константинополе в VIII веке. Мать отдала ее в семь лет на воспитание в женский монастырь святой мученицы Анастасии. Когда пришло совершеннолетие, Феодосия отдала почти все наследство монастырю. Через какое-то время пришли люди от правителя Лььва Исавра, который приказал уничтожить священные изображения. Феодосия стала одной из первых послушниц, которые пытались помешать солдатам уничтожить иконы. За это их и казнили.

В этот день, если рожь начала колоситься, значит пришел срок для посева гречихи. Отсюда пришло еще одно название – "Гречишница".

Феодосья Тирская (икона) Татарстанская митрополия

Что нельзя делать

Нельзя прыгать и скакать, чтобы не потревожить землю.

Нельзя отправляться в поездки – отпуск будет неудачным.

Нельзя начинать новые дела – будут серьезные финансовые проблемы и убытки.

Нельзя свататься и делать предложение, чтобы не было ссор и проблем.

Нельзя ссориться и грустить.

Рожь pixabay

Приметы на 11 июня

Если рожь начала колоситься, будет хороший урожай грибов.

Если туман сухой, урожай хлеба будет плохой.

Туман стелется утром по воде, будет теплый и ясный день.

Если будет на дворе жарко, боровиков в лесу не найдешь.

Пчелы летят к ульям к дождю.

А если много пауков на дворе, будет хорошая погода.

Ветер весь день дует в одном направлении и к ночи усиливается – к дождливой погоде.

Черемуха "плачет" – будет дождь,

Кто родился

Хью Лори ("Доктор Хаус") – британский актер, профессиональный пианист, сценарист, режиссёр, продюсер, писатель и певец. Родился в 1959 году. Есть трое детей. После окончания сериала "Доктор Хаус", где снялся в главной роли, в 2012 году Лори сделал паузу и отправился гастролировать по миру вместе со своей рок-группой.

Хью Лори facebook@HughLaurie

Как сообщал OBOZREVATEL, по гороскопу 11 июня одному из знаков Зодиака лучше перестать себя загонять, иначе неминуемы проблемы со здоровьем.

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