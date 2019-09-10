Приметы и праздники 10 сентября: что нельзя делать в этот день

10 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: Всемирный день предотвращения самоубийств.

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.

Приметы 10 сентября

Если березы желтеют с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу – поздней.

Южный ветер здоровье несет.

День удачен для гаданий.

В этот день к родителям невесты ходить нельзя, иначе беду накличешь.

Если погода сухая, то холода нескоро наступят.

Если журавли и дикие гуси в теплые края еще не улетели, то зима будет поздней и теплой.

Дождь с грозой – к теплой осени.

Много орехов и желудей – к хорошему урожаю озимых.

Листья на березе пожелтели – в лесу много опят будет.

Встретить тещу – к неприятностям.

Если во сне явился кто-то из покойных родственников, то семейная жизнь сновидца будет долгой и счастливой.

Родились 10 сентября

1933 – Карл Лагерфельд (ум. 2019), немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель.

1950 – Джо Пэрри, гитарист и один из основателей американской рок-группы "Aerosmith".

1964 – Егор Летов (ум. 2008), российский поэт, музыкант, лидер группы "Гражданская оборона".

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