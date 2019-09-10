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10 сентября • обновлено в 22:45
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Приметы и праздники 10 сентября: что нельзя делать в этот день

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10 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: Всемирный день предотвращения самоубийств.

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Приметы и праздники 10 сентября: что нельзя делать в этот день
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Праздники и памятные даты сентября: что отмечается

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.

Приметы и праздники 10 сентября: что нельзя делать в этот день

Приметы 10 сентября

  • Если березы желтеют с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу – поздней.

  • Южный ветер здоровье несет.

  • День удачен для гаданий.

  • В этот день к родителям невесты ходить нельзя, иначе беду накличешь.

  • Если погода сухая, то холода нескоро наступят.

  • Если журавли и дикие гуси в теплые края еще не улетели, то зима будет поздней и теплой.

  • Дождь с грозой – к теплой осени.

  • Много орехов и желудей – к хорошему урожаю озимых.

  • Листья на березе пожелтели – в лесу много опят будет.

  • Встретить тещу – к неприятностям.

  • Если во сне явился кто-то из покойных родственников, то семейная жизнь сновидца будет долгой и счастливой.

Приметы и праздники 10 сентября: что нельзя делать в этот день

Родились 10 сентября

1933 – Карл Лагерфельд (ум. 2019), немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель.

Приметы и праздники 10 сентября: что нельзя делать в этот день

1950 – Джо Пэрри, гитарист и один из основателей американской рок-группы "Aerosmith".

Приметы и праздники 10 сентября: что нельзя делать в этот день

1964 – Егор Летов (ум. 2008), российский поэт, музыкант, лидер группы "Гражданская оборона".

Приметы и праздники 10 сентября: что нельзя делать в этот день

Ранее OBOZREVATEL сообщал прогноз погоды на сентябрь-2019, а также подготовил подробный гороскоп на сентябрь для каждого из знаков Зодиака.

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